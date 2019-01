Kadaň – Vjedenáctém kole první hokejové ligy se utkaly regionální týmy Kadaně a Chomutova. Hosté potvrdili roli papírového favorita a zvítězili 2:3.

Ilustrační foto - hokej | Foto: Miloš Šálek

Chomutovským hráčům se na ledě Kadaně příliš nedaří, byli to ale právě oni, kdo v zápase otevřel skóre. Po vyrovnané první třetině rozsvítil červené světlo v osmnácté minutě Milan Kraft.



Do druhé části vstoupili kadaňští se snahou vyrovnat, to se jim povedlo již ve 22. minutě zásluhou Rohana. To ale bylo od domácích až do druhé přestávky všechno, chomutovští se dostali do převahy, kterou potvrdili góly Jana Bendy a Radka Dudy.



Ve třetím dějství si hosté hlídali svůj náskok, Kadani se podařilo vstřelit kontaktní branku až v 56. minutě zásluhou aktivního Fialy, který si připsal druhý kanadský bod. I přes vyhecovaný závěr utkání se domácím vyrovnat nepodařilo a tři body za vítězství si tak připsal Chomutov a opět navýšil svůj náskok na čele tabulky.