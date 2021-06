Útočník František Mála bude od nové sezony válčit v trikotu Pirátů z Chomutova, kteří budou bojovat o postup z krajské ligy do druhé ligy.

„Zavolal mi pan Jíra (asistent trenéra Petra Martínka), udělal mi nějakou nabídku, řekl jaká je tady vize, ta se mi moc zalíbila a tak jsem tady. Rozmýšlel jsem se, ale nakonec se mi to tak zalíbilo, že jsem to vzal. Je to navíc doma. Roli hrál i Michal Žižka, se kterým jsme velcí kamarádi. Přemluvil mne a strašně se těším, že si s ním zahraju. Naposledy jsme si zahráli v juniorce, fakt se na to těším. Bude to takové zpátky do minulosti,“ usmíval se František Mála v klubové televizi, kde fanouškům o svém návratu do Chomutova vyprávěl. Ano, návratu. Do pirátského dresu se navlékne po deseti letech.

„Moje nejsilnější vzpomínka za Piráty? Když jsem přišel do dorostu a vybojovali jsme z ligy dorostu extraligu. Pak jsem šel do extraligy juniorky, kde jsem odehrál celý rok. S Piráty se mi váží samé hezké vzpomínky. V áčkové kabině jsem byl před týdnem poprvé, ale jinak to tady znám. Na krajský přebor docela dobrá kabina. Na led se velmi těším, i když už jsem na ledě byl celý rok víceméně,“ dokresluje Mála, kterému je jasné, že s Chomutovem ho čeká boj o postup. Piráti se chtěli pokusit o druhou ligu administrativní cestou, ta ale nevyšla. Musí si druhou ligu vybojovat opakovaným startem v krajské lize.

„Hlavně se těším na nový tým, na nové tréninky a podobně. Přiznám se, že netuším co od krajské ligy čekat. Ale jsou to také lidé, takže žádné zápasy se nebudou podceňovat. Cílem bude každý zápas vyhrát,“ zakončuje hokejový forvard.