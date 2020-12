„Tentokrát se nám vydařil vstup do utkání. Z první přesilové hry jsme hned vsítili gól a od toho se také následně zápas odvíjel. Hráli jsme dobře dozadu, dostali jsme se do rozdílu dvou branek a po zbytek utkání jsme si již náskok ohlídali. Soupeře jsme v podstatě k žádným větším šancím nepouštěli," spokojeně hodnotil zápas na severu Moravy trenér Kadaně Petr Rosol.

„Takový průběh jsem nečekal. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Šlo o to, kdo bude na Vánoce poslední. Bohužel se nám zápas nepovedl. Těžko se to soudí takhle rychle po zápase. Do problémů jsme se dostali v podstatě hned v první minutě, jelikož jsme vyhodili puk a dostali jsme v přesilovce gól na jedna nula. Vyrovnali jsme, ale hned na to jsme dvakrát inkasovali a prohrávali tři jedna. Dnes se nám to vůbec nepovedlo. Pořád jsme dotahovali a dostávali úplně jednoduché góly. Soupeř nás vyškolil v produktivitě. Ani bych neřekl, že byli herně lepší. Prostě jsme své šance neproměnili a soupeř ano," přidal svůj pohled domácí kouč Martin Sobotka.