OBRAZEM: Takhle Piráti s fanoušky v zádech nakonec udolali Hvězdu

Druhý zápas kvalifikace a druhá výhra. Chomutovští hokejisté míří pomalu ale jistě do druhé ligy. Na ledě pražské Hvězdy se ale pořádně napracovali, když domácí celek nakonec přemohli těsně 5:4. Nicméně si udrželi v této sezoně neporazitelnost. Za Piráty dorazili do Prahy i fanoušci, kteří je bouřlivě podporují celou sezonu. Podívejte se do naší fotogalerie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Piráty přijeli do hlavního města povzbudit i fanoušci. | Foto: Roman Dušek