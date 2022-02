OBRAZEM: Pořádná fuška! Piráti byli blízko první bodové ztrátě

Byl by to obrovský paradox! Chomutovští Piráti celou základní část krajské ligy projeli jako nůž máslem a až v posledním zápase měli co dělat, aby nepřišli o první body. Doma se v závěru dlouhodobé části natrápili s Roudnicí, kterou nakonec díky dvěma trefám v závěru přemohli 6:4. Ufff, zaznělo pak z chomutovské kabiny! Oddychlo si i více jak osm stovek fanoušků, kteří na zápas přišli.

Chomutov v dramatu nakonec složil Roudnici. | Foto: Roman Dušek

„Z naší strany to byl nejhorší zápas v sezóně. Všichni hráči k němu nepřistoupili dobře. Ale je dobře, že tenhle zápas přišel ještě před play-off. Musíme se z něj ponaučit a do play-off náš výkon rapidně zlepšit, protože takhle se nedají hrát ani rozhodující zápasy krajského přeboru,“ hodnotil po střetnutí jeden z chomutovských trenérů Pavel Damašek. „Myslím, že to poprvé bylo slušně vyrovnané, což dokládá i výsledek. Popravdě škoda teče na konci, ale na druhou stranu musíme přiznat, že Chomutov byl lepší. Měli určitě přes padesát střel, ale nám parádně zachytal gólman. Od toho se odvíjelo, že to bylo vyrovnané. Myslím, že takový zápas je i pro Chomutov a fanoušky lepší, když nevidí nesmyslný výsledek 15:2. Muselo se jim to líbit,“ přidal svůj pohled roudnický Milan Toman. Olympijský hokej v unikátních datech: Známe české bašty, Morava je slabá Chomutov – Roudnice 6:4 (2:0, 1:2, 3:2) Branky a nahrávky: 8. Chlouba (Rindoš, Mála), 18. Jaroš (Deveri, Kostourek), 30. Hartman (Chrpa, Kostourek), 48. Mežnar (Kostourek, Jaroš), 60. Mežnar (Kostourek, Bártek), 60. Mála (Kostourek) – 30. Pokorný (Kuchař), 39. Kuchař (Pokorný, Kolenatý), 55. Dobrov (Kuchař), 60. Lauko (Štosek). Chomutov: Hanuljak – Novák, Ferbas, Klapka, Hartman, Bártek, Charousek – Rindoš, Chlouba, Huňady – Chrpa, Mežnar, Kostourek – Freiberg, Řezníček, Mála – Jaroš, D. Šilar, Deveri. Roudnice: Sluka – Kašička, Urych, Kolenatý, Vaněk, Kopecký, Štosek – Vacek, Pokorný, Čichovský, Vojtěch, Kuchař, Lauko, Špaldoň, Dobrov, Matuška, Purma.

