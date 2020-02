Chomutovští hokejisté v souboji o třetí místo v tabulce doma podlehli Vsetínu 3:5. Nedařilo se ani kadaňským Trhačům, kteří cestovali do Benátek a tam dostali vysoký výprask 7:1.

Chomutov (v bílém) v domácím zápase se Vsetínem. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Chomutovské Piráty srazila prostřední třetina, kterou prohráli 0:3 a na průšvih tak bylo zaděláno. „Já myslím, že první třetina z naší strany byla špatná. Měli jsme několik šancí, ale bohužel jsme to řešili zbytečně složitě. Dostali jsme hloupý gól, na který jsme ještě dokázali odpovědět. Na začátku druhé třetiny nás trochu načal gól, který jsme brzy inkasovali. Vsetín nás ve druhém dějství porazil hrou, kterou jsme chtěli hrát my. Hráli jednoduše, chodili do branky, rychle si dávali puky a hráli agresivně. Druhá část nás bohužel stála utkání. Ve třetím dějství jsme to zkusili. Škoda toho konce. Dali jsme dva góly, ale bylo to málo. Utkání jsme si prohráli sami, dělali jsme zbytečné chyby," komentoval to domácí trenér Petr Martínek.