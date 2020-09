„Odehráli jsme těžký první zápas, ve kterém se projevila určitá nervozita týmu. Chtěl bych poděkovat fanouškům, protože nástup na led a jejich podpora byly pro nás všechny famózním zážitkem. Atmosféra asi nabudila i domácí kluky, kteří na nás vlítli a nedali nám nic zadarmo. Jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli a získali první tři body," vyjádřil se hrající trenér Chomutova Petr Jíra.

Opačná nálada vládla v Kadani, která odehrála svůj první zápas sezony. Nepovedl se. Svěřenci trenérů Rosola a Jeřábka dostali dvouciferný výprask v Porubě 1:11.

„Mysleli jsme si, že bychom tady něco mohli uhrát, ale stál proti nám silný soupeř. Brankářům jsme to vůbec neusnadnili, nepokrývali jsme hráče před bránou, nechali jsme obránce nahazovat puky do brankoviště a útočníky tečovat. To je pokaždé základ průseru. Z toho taky padla většina branek, stačily na nás úplně jednoduché věci. Na konci se možná projevila i nedávná karanténa a ztráceli jsme na síle. Ale aspoň víme, co musíme do dalších utkání zlepšit, čeká nás ještě hodně práce," poukázal trenér Vladimír Jeřábek.