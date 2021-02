Jako den a noc byly poslední dva zápasy kadaňských hokejistů. Ti ve středu ostudně prohráli 0:10 v Sokolově, aby v sobotu sehráli vyrovnanou bitvu s pražskou Slavií, která ale pro ně měla hořký konec, protože prohráli těsně 1:2.

Domácí duel Kadaně s pražskou Slavií. | Foto: Deník/Roman Dušek

„Samozřejmě utkání se Slavií se mi hodnotí lépe než ten poslední v Sokolově. Přestože jsme proti Pražanům prohráli, tak jsme aspoň bojovali, nechali jsme tam všechno jako tým. Při trošce štěstí jsme možná mohli uhrát bod, ale bohužel to nevyšlo. Kluky jsem pochválil za bojovnost a za to, že do toho dali vše. To se ale ve sportu stává, že se prohraje, ale musí se prohrávat se ctí," řekl k duelu trenér Kadaně Petr Rosol.