„Celý zápas se opět odvíjel od jeho začátku. V prvních deseti minutách jsme soupeře pustili do tříbrankového náskoku. Přestože jsme následně srovnali, tak nejsme mužstvo, které si může dovolit nechat takto soupeře utéct. Když dostaneme pět branek, tak jich šest nevsítíme. My musíme uhrávat výsledky 2:1, 3:2, maximálně 4:3, ale bohužel pět gólů je zkrátka moc," řekl domácí kouč Petr Rosol.

„Jsme rádi, že jsme v Kadani zvítězili. Začali jsme výborně první třetinu a vedli jsem 3:0. Následně jsme dostali dvě hloupé branky a rázem jsme přestali hrát to, co jsme chtěli - soupeř po zásluze vyrovnal. Ve třetí dvacetiminutovce jsme to zlomili na svou stranu, ale jak jsem říkal, prvních deset minut z naší strany bylo parádních a se zbytkem už moc spokojený nejsem. Zaplaťpánbůh za tři body," zhodnotil duel kolínský Petr Martínek.