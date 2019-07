Nejvýraznější stopu u Pirátů zanechal třiatřicetiletý Martin Rýgl, jenž má na kontě 132 chomutovských zápasů s bilancí devíti gólů a třiatřiceti asistencí. A hlavně! Právě Martin Rýgl v jedenáctém kole baráže 2015 ukončil prodloužení domácího střetnutí s pražskou Slavií, čímž rozhodl o návratu Pirátů mezi tuzemskou elitu.

Rodák z Jablonce nad Nisou odehrál v Chomutově ještě část sezóny 2015/2016, během níž odešel do Mladé Boleslavi. Následně vystřídal ještě Pardubice a Karlovy Vary, poslední dvě sezóny strávil na Slovensku, kde nastupoval za Nitru a Duklu Trenčín. V Chance lize může Martin Rýgl v příštím ročníku zaokrouhlit počet startů na 200.

Odchovanec Radek Havel a vysoký zadák Dominik Tejnor oblékli bílomodrý dres naposledy během sezóny 2016/2017, ovšem následně si vybrali každý trochu jinou cestu. Pětadvacetiletý Radek Havel rok nastupoval za Havířov a loni si znovu zahrál druhou nejvyšší soutěž v Německu, kde tentokrát důrazný bek působil ve Freiburgu. Dvojnásobný juniorský mistr republiky má v chomutovském A-týmu zatím bilanci 45 startů, jeden přesný zásah a pět asistencí.

Stejně starý Dominik Tejnor nabral směr rakouská mezinárodní EBEL, v níž odehrál za Znojmo celkem 84 zápasů, ve kterých šestkrát skóroval a přidal čtrnáct přihrávek. Juniorský mistr republiky z roku 2014 bude moci rozšířit chomutovskou bilanci 33 zápasů a tří kanadských bodů (1+2).

Jedinou opravdu novou tváří v defenzivním valu bude tedy zatím Dušan Žovinec. Šestadvacetiletý rodák z Prahy už načal v Chance lize, kterou na jaře 2017 vyhrál s českobudějovickým Motorem, pátou stovku startů a blíží se k hranici sta kanadských bodů. Kromě toho má na kontě pět duelů také v Tipsport extralize.

Tuzemskou nejvyšší soutěž si odchovanec hokeje v hlavním městě zahrál v barvách Sparty, v jejímž dresu v září 2011 nastoupil v české metropoli proti slavným New York Rangers. Piráti budou sedmou štací účastníka mistrovství světa hráčů do 18 let 2010 ve druhé nejvyšší soutěži.

Čtyři posily do útoku: Zkušení Rudovský a Pitule, mladík Suchý a jeden Američan

Defenzivu Pirátů doplnili před novým ročníkem Chance ligy čtyři noví hráči, stejný počet rozšíří rovněž ofenzivní vozbu. Jan Rudovský s Tomášem Pitulem platí za zavedená jména druhé nejvyšší soutěže, Filip Suchý zářil v mládežnických extraligách a Darby Llewellyn bude první zahraniční akvizicí pro příští sezónu.

Jednoznačně nejvíc zkušeností s Chance ligou má dvaatřicetiletý Jan Rudovský, jenž bude v blížícím se ročníku útočit na 500 startů ve druhé nejvyšší soutěži, kde zatím nasázel 123 gólů a přidal 160 asistencí. Odchovanec kladenské hokeje má za sebou angažmá ve Slezsku, během nějž třikrát naskočil za třinecké Oceláře, ale drtivou většinu sezóny odehrál za Frýdek-Místek.

Zkušený útočník má doma kromě jiného zlato s kladenským dorostem i tamními juniory a zná Piráty jako soupeře. V dresu Rytířů se totiž v základní části Tipsport extraligy 2013/2014 a v následném play-out trefil hned dvakrát do chomutovské sítě.

Libor Kult