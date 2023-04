Na pirátskou soupisku pro druhou ligu 2023/2024 přibývají další tři jména. Zkušenosti dodají do útoku František Lukeš a Milan Kostourek, kteří naváží na minulý ročník. Novou tváří v A-týmu se stává obránce Richard Záruba, který prošel místní mládeží podobně jako Martin Tůma a podepsal roční smlouvu se stejně dlouhou opcí.

Hokejista Richard Záruba. | Foto: Piráti Chomutov

„V play-off nás trápila obrana, proto ji chceme mít vyřešenou s dostatečným předstihem a v dostatečné šířce. Ríša je z regionu, což je výhoda. I proto jsme se domluvili,“ konstatuje sportovní manažer Martin Pešout na adresu nového přírůstku do kádru.

Třiadvacetiletý rodák z Kadaně začínal s hokejem v Klášterci nad Ohří, odkud se v osmé třídě přesunul do Chomutova, kde zůstal do tehdejšího staršího dorostu, za který naskočil ještě během sezóny 2016/2017, po níž se přesunul do Karlových Varů. Díky tomu má bronz s mladším dorostem z jara 2015 a o rok později pomohl v několika zápasech staršímu dorostu, jenž vybojoval na konci sezóny stříbro.

V barvách Energie strávil Richard Záruba tři sezóny, během nichž odehrál také premiérové seniorské zápasy. Tím vůbec prvním byla 3. března 2020 bitva 51. extraligového kola na ledě Vítkovic. Následující ročník rozdělil mladý zadák mezi druholigový Cheb a Chance ligu v Šumperku, aby se hned vrátil do rodného kraje. S ústeckým Slovanem, z jehož dresu si odskočil do druholigových týmů Hronova a Bíliny, sestoupil ze druhé nejvyšší soutěže, takže v zatím poslední odehrané sezóně byl přímým soupeřem Pirátů.

Také odchovanec nedalekých Tygrů odehrál všechny zápasy dlouhodobé části, v nichž nastřádal 24 kanadských bodů za pět gólů a devatenáct asistencí. V pěti bitvách play-off proti Vrchlabí přidal jednu trefu a jednu přihrávku. Do Chomutova tak přichází s druholigovou bilancí 65 startů, šesti přesných zásahů a 28 asistencí.

Novou roční smlouvu stvrdil podpisem čtyřicetiletý František Lukeš, jenž v premiérové chomutovské sezóně odehrál 50 střetnutí, ve kterých si připsal 66 kanadských bodů za 13 přesných zásahů a 52 asistencí. Dosavadní čísla v chomutovském áčku rozšíří rovněž Milan Kostourek, který podepsal roční smlouvu se stejně dlouhou opcí.

Čtyřicetiletý odchovanec českobudějovického hokeje se díky posledním dvěma sezónám v krajské a druhé lize přehoupl s průměrem přes jeden bod na utkání. Aktuální bilance rodilého Jihočecha v chomutovském áčku činí 293 startů a 330 bodů (136+194).