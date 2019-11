„Díky vstřícnosti jednoho z našich partnerů, který souhlasil s navýšením plnění za reklamu, jsme si mohli dovolit doplnit obranu, v níž se nám zranili dva hráči,“ vysvětluje Vladimír Hudáček. „Sébastien to v českých soutěžích zná a umí být produktivní, což nám v tuto chvíli u beků trochu chybí. Zatím jsme se domluvili na měsíc, pak uvidíme, co bude dál,“ doplňuje sportovní manažer Pirátů.

Rodák ze zhruba osmitisícového městečka La Sarre dodá defenzivě zkušenosti, neboť bude po Martinu Rýglovi druhým třicátníkem mezi obránci. Sébastien Piché byl už mezi juniory produktivní, v posledním roce v QMJHL, kde prošel i mužstvem Rouyn-Noranda Huskies – bývalým týmem Jakuba Lauka, vyhrál produktivitu i střelce mezi obránci.

Od léta 2009, kdy podepsal smlouvu s Detroit Red Wings jako nedraftovaný hráč, se přesunul mezi dospělé a čtyři roky nastupoval převážně v ECHL, již v roce 2012 s týmem Florida Everblades také vyhrál. Nakoukl i do vyšší AHL, jenže start v NHL si nepřipsal ani po výměně do Tampy Bay, která společně s ním získala volbu v prvním kole draftu 2012, v němž si vybrala brankáře Andreje Vasilevského.

Pro sezónu 2013/2014 tak Sébastien Piché zvolil přesun do Evropy a dohodl se s italským Bolzanem, s nímž vyhrál rakouskou mezinárodní EBEL a v základní části i play-off opanoval produktivitu beků. To samé zopakoval i v prvních třech letech po přesunu do Lince, odkud v létě 2018 odešel do Hradce Králové.

Mezi tuzemskou elitou nastoupil v barvách Mountfieldu, Litvínova a naposledy Pardubic do 34 utkání, v nichž třikrát skóroval a přidal deset asistencí. Nyní ho čekají úvodní bitvy také v Chance lize, již zatím nikdy nehrál.

Libor Kult