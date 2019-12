Hosté se sice už po minutě hry dostali do vedení, ale Piráti ještě do konce úvodní třetiny přetočili skóre na svou stranu a postupně začali pracovat na konečné výhře a třech důležitých bodech, na kterých se třemi asistencemi podílel útočník Jakub Černý, který si sezonu v Chomutově prodlouží minimálně o měsíc.

„Bylo to kvalitní utkání, z našeho pohledu krásné. Soupeř hrál nebezpečné přesilovky a byl silný v protiútocích. Dobře jsme se připravili takticky, sehráli jsme dobře oslabení a kluci hráli výborně obětavě – padali do střel. Rychle jsme přecházeli do útočného pásma a využili jsme šance, které nám soupeř nabídl. Potom Vsetín začal hrát přesilovky trochu jinak, než jsme očekávali, to nás trochu překvapilo, ale vypořádali jsme se s tím," hodnotil svou sladkou premiéru trenér Buchal.

Chomutov - Vsetín 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. J. Sklenář (Suchý, J. Černý), 20. Piché (Stloukal, Rudovský), 31. Stloukal (J. Černý), 34. Pitule (J. Černý, Rudovský), 37. Rudovský (Pitule), 43. Llewellyn (Hlava, J. Sklenář) – 1. Teper (Kucharczyk, Jonák), 24. D. Tůma (Pechanec, Jeřábek).

Rozhodčí: Petružálek, Čáp – Beneš, Coubal. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 790.

Piráti Chomutov: Pavlát – Žovinec, Rýgl, R. Havel, Blaha, Piché, Lang, Seemann – J. Sklenář, Suchý, J. Černý – Rudovský, Pitule, Stloukal – Tomica, J. Svoboda, Llewellyn – Chrpa, Doktor, Hlava.

VHK ROBE Vsetín: Bláha (37. Gába) – Slováček, Teper, Kudělka, Hunkes, J. Drtina, Jeřábek, Ondračka – Jonák, Kucharczyk, Gorčík – Procházka, Rehuš, Dostálek – Karafiát, Pechanec, D. Tůma – Hořanský, Šilhavý, L. Volf.