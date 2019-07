Týdny nejasností ohledně hokejových Pirátů jsou pryč. Alespoň to říkají nejnovější zprávy od klubu i nových vlastníků – skupiny sedmi patriotů a podnikatelů. Ti už podepsali memorandum, které vymezuje oblast jejich spolupráce směrem k další budoucnosti klubu.

Současný majitel klubu Jaroslav Veverka hovořil o dlouhodobých podporovatelích, kterým předá akcie klubu za symbolickou korunu, už začátkem června. Jejich jména ale dosud nepadla. Odtajnila je až čtvrteční tisková zpráva klubu. Jedná se o Radka Frydrycha ze společnosti Strix, Václava Kordulíka z World Investu, Milana a Michala Mizunovi ze společnosti Remis-NBC, Petra Prokeše ze Sweep sport, Jiřího Sadílka z Fisadu, Jaroslava Štochla jakožto zástupce firmy Elte a Miroslava a Adama Zwettlerovi z PE Holding.

Vznikl zapsaný spolek, jehož prostřednictvím budou členové vlastnit sto procent akciové společnosti Piráti Chomutov a zajišťovat tak další budoucnost dnes prvoligového týmu. „Jakmile dojde ke všem právním úkonům se změnou majitele akciové společnosti, rozhodnou místní podnikatelé o složení dalších potřebných orgánů i výkonném managementu klubu,“ uvedl mluvčí klubu Libor Kult.

Sedm statečných

Václav Kordulík, který podporuje chomutovský hokej už čtvrt století, vnímá převzetí jako důsledek čistého sentimentu. „O rozumu to není, je to věc srdce,“ uvedl pro Chomutovský deník. „Bylo by mi líto, kdyby měl klub zbankrotovat. Máme pěkné zázemí a výbornou akademii mládeže, která by musela začít v krajském přeboru. Přitom chomutovský hokej je jedinou zábavou ve městě, která dokáže pravidelně lákat čtyři a půl tisíce diváků,“ dodal.

Velkých prohlášení, že „sedm statečných“ zajistí postup do extraligy, se Kordulík zdržel, i když stále zůstává jasnou metou. „Naším cílem je zařídit co nejlepší sportovní podmínky. Chceme postoupit do play-off a pak se uvidí,“ poznamenal.

Místo koruny desítky milionů

V první řadě se ale patrioti budou muset srovnat s nelehkými začátky. Přes vyjádření Veverky převzetí nebude stát jen korunu. Na nové vlastníky přejde i dluhová zátěž. V zákulisí se původně mluvilo o částce převyšující sto milionů, očištěné o závazky, které mají odejít s původním majitelem, se má nakonec jednat o zhruba třicet milionů.

Sami podnikatelé o konkrétní částce hovořit nechtějí. Splátkové kalendáře na dlužnou částku jsou uzavřené, podílet se na nich budou rovným dílem. Zaplatili také jednorázový poplatek a nadále budou hradit příspěvky v rámci spolku. Pokud z něj někdo vystoupí, pak bez nároku na finance.

Současný vlastník Jaroslav Veverka figuroval ve vlastnické struktuře patnáct let, během kterých chomutovští hokejisté postoupili do národní elity. Novodobou historii zkalily ekonomické potíže, které se promítly i do neschopnosti klubu vyplácet hráčům výplaty. Vše završil sestup z extraligy do první ligy. V dubnu klub oznámil, že Piráty převezme místní podnikatel Milan Soukup ze společnosti Heros. Ten ale nakonec odstoupil. Nově probíhají právní úkony, které mají zajistit převzetí klubu sedmičkou patriotů. Po ukončení skončí i éra předchozího majitele.