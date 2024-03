O co nejlepší rozpoložení před play off se utkají v neděli v rámci již třetího duelu úspěšného projektu Family Game dva celky z nižší poloviny pavouka pro vyřazovací boje, které již znají své soupeře pro čtvrtfinále. Ambiciózní Levhartice Chomutov vyzvou v již tradičním čase v neděli od půl jedenácté (přímý přenos Nova Sport 1) Ostravu.

Levhartice (uprostřed) čeká v neděli domácí duel. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Oba tyto celky patří k mladým ambiciózním týmům, které nejsou s průběhem aktuálního ligového ročníku úplně spokojeni. Stále je ale ještě před námi ta nejdůležitější část, ve které se i nepovedený úvod sezóny dá kompletně otočit. Velmi těžká práce čeká zejména ostravské basketbalistky, které na začátku ligového ročníku pokukovaly i po účasti v prestižním EuroCupu, druhé nejlepší pohárové soutěži v Evropě, aby následně vypadly v kvalifikaci a prohrály sedm z úvodních osmi ligových kol. Nakonec se ale propracovaly k osmi výhrám a čeká je čtvrtfinálová série s druhými nasazenými Žabinami.

„V přípravě jsme výhry měly a vypadalo to velice dobře, následně se nám ale zranilo pár hráček a musely jsme změnit naše základní rotace. Snažíme se s tím vyrovnávat, začaly jsme víc vnímat, jak se každá v této situaci cítíme, chodíme do tréninků naplno a pracujeme s těmi chybami co máme,“ vzpomíná na složitou situaci z úvodu sezóny ostravská Tereza Motyčáková. K výhrám pomohl i návrat křídelnice Adély Smutné, která začala sezónu právě v Žabinách.

Jednoduchá cesta ve zbytku sezóny nečeká ani chomutovské hráčky, které odehrály základní skupinu EuroCupu a i přes šest porážek oceňují, že nabraly cenné zkušenosti. Možná to však poznamenalo některé výkony v lize, které Levhartice odsunuly až na šesté místo a umístění v nižší nadstavbové skupině. V té Chomutov ani jednou neprohrál a před čtvrtfinále s KP TANY Brno získal cenné sebevědomí.

„Jestli to budeme brát pozitivně nebo negativně se ukáže až v playoff. V skupině A2 jsme měli aspoň příležitost vyzkoušet si nové taktiky a procvičovat herní situace z tréninků v méně náročných zápasech. Doufám, že díky tomu budeme zas sebejistější tým,“ říká opora Chomutova Valentýna Kadlecová.

Levhartice se budou moci v nedělním duelu spolehnout na výhodu domácího prostředí a zaplněné městské sportovní haly, což by mělo dodat favoritovi trochu energie navíc. Když se totiž oba tyto celky střetly naposledy, „vyloupila“ Ostrava v polovině ledna překvapivě chomutovskou halu výhrou 76:69. Ještě v říjnu v jednom z úvodních kol zase Chomutov zvítězil v Ostravě 86:66.

„Nedělní zápas s Ostravou bude pro nás trochu nezvyklý, protože hrajeme v dopoledních hodinách, ale očekáváme, že to přiláká velký počet fanoušků, podobně jako předchozí Family Game zápasy. Je skvělé, že se zápas vysílá na Nova Sport, což může ještě více zvýšit zájem. Přijdou nám fandit děti z našeho týmu, takže se s holkama určitě budeme snažit, abychom odehrály utkání na vysoké úrovni. Myslím, že tento zápas by mohl být skvělým zážitkem nejen pro fanoušky, ale i pro nás hráčky,“ dodává Kadlecová.

Jak už je u Family Game tradicí, je pro fanoušky v Chomutově připraveno speciální zvýhodněné rodinné vstupné, v rámci utkání pak spousta doprovodného programu.