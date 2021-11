Utkání mělo ještě jeden speciální hokejový náboj – poprvé si spolu zahráli bratři Tomáš a Daniel Šilarovi. Sedmnáctiletý junior se prosadil hned v první minutě a během první třetiny skóroval i starší Daniel. Chomutov vyhrál posedmé v řadě, pošesté dvouciferným výsledkem!

„První třetina, tak ta nám utekla. Hráli jsme špatně v obranné činnosti a dostali jsme šest gólů. Následně rozhodlo naše oslabení. Soupeř byl v přesilovkách lepší, má je nacvičené. Ve druhé třetině jsme měli tři tutovky, které jsme nedali, včetně trestného střílení, tam se to zlomilo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Soupeř byl perfektní a gratuluji mu k výhře,“ vysekl Pirátům poklonu kadaňský lodivod Radomír Krpenský, který je se svým týmem v šestičlenné tabulce na předposledním místě.

„První třetina byla z naší strany celkem dobrá. Pak jsme za stavu 6:2 polevili, soupeř měl pár šancí a díky Mírovi Hanuljakovi byl výsledek pořád takový, jaký byl. Pak si to v kluci v kabině řekli, že musíme hrát hokej, co chceme a třetí třetina byla zase podle našich přestav. Celkově dobrý zápas, kromě té druhé třetiny,“ zhodnotil chomutovský kouč Petr Martínek. Piráti tak dál naplňují svůj sen o postupu do druhé ligy. Navíc do ochozů lákají stále víc a víc fanoušků. Oproti poslednímu domácímu duelu návštěvnost zase o sto lidí vzrostla. Dokážou Piráti nalákat do hlediště dva tisíce lidí?

A CO TABULKA?

Jak vypadá tabulka nejnižší hokejové soutěže? Piráti z Chomutova jsou po sedmi duelech jasně první s 21 body. Na druhém místě jsou Louny, které po šesti duelech získaly dvanáct bodů. Na třetím fleku je Roudnice nad Labem se ziskem jedenácti bodů.