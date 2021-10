Koho budu v Kolíně oslavovat? Útočníka Jankovského, který těsný zápas rozhodl pět minut před koncem. Hosté si odvezli tři body po fotbalové výhře 2:1.

„Nastoupili jsme proti poslednímu týmu tabulky, který ještě nemá bod. Bylo to pro nás nesmírně těžké, protože jsme výjimečně byli v pozici favorita, ale domácí odevzdali parádní, nadšený výkon. Hodně nás uklidnil rychlý gól, možná až moc. Domácí výborně bránili, hodně bojovali a až do konce sahali po bodu. Nám se hra nedařila. Za to, že jsme v závěru rozhodli jsme nesmírně šťastní a vezeme tři body," vyjádřil se trenér hostů Jan Šťastný.

Renomovaný extrenér reprezentace a nyní kouč Kadaně Vladimír Růžička hodnotil: "Myslím, že výkon proti Kolínu byl jeden z nejlepších. Kluci bojovali, makali, uhráli vyrovnaný zápas. Měli jsme tutovou šanci na 2:1, bohužel jsme ji neproměnili a soupeř z protiútoku vsítil branku. Opět výborně zachytal brankář, gólmani nám chytají výborně. Škoda jen, že nebodujeme. Už bychom potřebovali vybojovat nějaký bod, ale opakuji, kluci makali a bojovali. Musíme pracovat dál.“