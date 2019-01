Chomutov – Odpočatí Piráti proti unaveným Kohoutům. Bude tohle semifinále tak jednoduché, jak se na první pohled zdá? Těžko.

Jiří Dopita | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

„Na Chomutov máme sil dost,“ varuje olomoucký brankář Štefan Žigárdy. Chomutov měl po výhře 4:1 na zápasy nad Havlíčkovým Brodem týden na odpočinek, Olomouc postup dotahoval až v sobotu ve vypjatém zápase proti Benátkám. Jenže jak velkou to bude hrát roli? Podle Žigárdyho žádnou. „Trenéři dohlédli v letní přípravě na to, abychom měli hodně sil. Takže kdybychom hráli až do července, tak by nám to bylo jedno,“ nechal se slyšet pro server hokej.cz.



Jak navíc podotkl, tlak bude na Chomutovu. Což je fakt. Snaha o postup už trvá několik let a už od začátku sezony se v podstatě všichni těší hlavně na finále s Ústím. Cokoli jiného by totiž bylo zklamání. Ví to i David Hruška, elitní útočník Pirátů. „Máme jednoznačný cíl postoupit do finále, tam uvidíme,“ řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. „Ale nebude to snadné, nemůžeme se hned vidět ve finále,“ dodává opatrně. Za Piráty už nastoupí i nová posila ze Třince, útočník Orsava (více ZDE).



Olomouc nejsou žádní nazdárci. Mají v čele útočníka Jiřího Dopitu, což je hokejová osobnost velkého formátu - olympijský vítěz a několikanásobný mistr světa. V základní části skončili třetí a s Chomutovem mají vyrovnanou bilanci. „Když budeme hrát svoji hru, tak to budou vyrovnané zápasy a budou rozhodovat maličkosti nebo to, kdo udělá více chyb,“ přikyvuje na klubovém serveru obránce Alexandr Lhotský.



Navíc Olomouc bude v klidu, svůj cíl už mají splněný, na rozdíl od Pirátů. „Budou se na nás hodně tlačit, my budeme ujíždět a dávat góly z brejků,“ plánuje gólman Kohoutů a sebevědomě dodává: „Já se toho nijak nebojím a jedu si na jejich led pro jedno vítězství.“

Jenže Chomutov už doma žádná překvapení připustit nechce a v zádech má i zajímavou statistiku. Jak se píše na webu Pirátů, poslední výhru si Mora na ledě Chomutova připsala v září 2008, od té doby přijeli hráči Olomouce devětkrát a nevybojovali ani bod.



První dva zápasy se hrají v úterý a ve středu v chomutovské aréně od 17.30. V sobotu a neděli se série přesune na Hanou, kde se odehrají další dva zápasy. Další případné zápasy jsou na programu ve středu (21. v Chomutově), v pátek (25. v Olomouci) a v neděli (27. v Chomutově).



Věříte? Tak přijďte i fandit!