Hodně vytočený byl po domácím zápase Chomutova s Jihlavou domácí kouč Martin Štrba. Jeho celek usiluje o umístění v nejlepší osmičce a místo, aby své postavení upevňoval, tak ztrácí pevnou půdu pod nohama. Štrbu porážka 1:3 od týmu z Vysočiny hodně štvala, na tiskovce po střetnutí dal průchod frustraci.

Chomutov (v bílém) versus Jihlava. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„V první řadě bych se chtěl omluvit všem fanouškům, kteří přišli. Předvedli jsme ostudný výkon, nedovedu si představit, že když na Slavii předvedeme jeden z nejlepších výkonů sezóny, tak za dva dny zvládneme nastoupit a předvést takový výkon. Obrovské zklamání a já se omlouvám všem lidem,“ poslal vzkaz domácí kouč do ochozů ROCKNET arény. A pak začal mířit do vlastních řad.

„Pokud chceme takhle pokračovat, tak nemáme právo být v první osmičce. Bohužel to není poprvé. Pokud si hráči neuvědomí, že bez bojovnosti a srdíčka se nedá hrát, tak budeme prohrávat.“