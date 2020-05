První květnové úterý se uskutečnilo jednání, které může zásadním způsobem ovlivnit budoucnost Pirátů. Výbor zapsaného spolku na jednání doplnili šéfové jednotlivých úseků klubu, nejvýznamnější sponzoři a také zástupce fanoušků. Všichni se shodli, že chtějí v Chomutově udržet hokej na maximální možné úrovni.

Fanoušci Pirátů z Chomutova. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Základem mají být přihlášky všech mládežnických týmů, jež budou spadat právě pod zapsaný spolek, a nejbližší dny určí, jak to dopadne se seniorským týmem. „Nezávislý odborník bez jakékoliv vazby na klub zhruba do týdne vytvoří krizový finanční plán, podle kterého se případně podá přihláška seniorského týmu do některé ze soutěží,“ hlásí členové výboru.