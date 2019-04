„Máme ještě pět zápasů a ve hře je patnáct bodů. Musíme bojovat do poslední chvíle, i když ztráta je opravdu hodně velká. Musíme prostě ještě zabojovat," řekl na klubovém webu chomutovský Jakub Chrpa.

Co podle něj souboj s Rytíři rozhodlo? „Myslím si, že asi rozhodla i přesilovka pět na tři, protože hrát ji dvě minuty, tak v ní musíme dávat góly. Přesilové hry rozhodují zápasy, hlavně ty pět na tři,“ kroutil Chrpa nevěřícně hlavou. Navíc ho štvalo, že jeho tým byl neproduktivní. Na jeden gól se vyhrát zkrátka nedá.

„Nedaří se nám šance dlouhodobě proměňovat. Když to nejde, tak to nejde. Asi je musíme zjednodušit, víc střílet a tlačit se do brány,“nabízí Chrpa recept. V neděli hrají Chomutovští na ledě Českých Budějovic.