Sázkaři jasně favorizovali Piráty, nakonec bylo severočeské hokejové derby vyrovnanou bitvou! Šťastnějším týmem byl nakonec Chomutov, který si v Mostě došel pro vítězství 4:2, ale rozhodně lehké to neměl. Mostečtí Lvi hodně drápali. Piráti si pomohli dvěma využitými přesilovkami.

Kotel chomutovských fanoušků na stadionu v Mostě. | Foto: Tomáš Urban

Za Piráty dorazil do Mostu nabitý kotel fanoušků, který po první třetině viděl svůj tým ve vedení 1:1. Lvi dokázali srovnat v prostřední periodě šikovným Berčíkem, který nedávno přišel z ústeckého Slovanu, ale Chomutov si vzal vedení o gól ještě do konce třetiny zpět díky Tůmovi. I na to Most odpověděl v závěrečné dvacetiminutovce a ve 45. minutě srovnal váhy Urbánek. Definitivní rozuzlení přinesla v 55. minutě přesilovka hostů, na jejímž konci skóroval zkušený Viktor Hübl a v samém závěru, kdy Most už hrál vabank bez gólmana, pečetil do prázdné Eret.

"Věděli jsme, že přijel velký favorit a myslím si, že jsme na to bylo dobře připraveni. Škoda na konci zápasu jsme dostali branku a měli jsme k dispozici trestné střílení. Které si myslím, že gólman soupeře chytil se štěstím, ale chytil, takže pro nás to dopadlo víceméně špatně," viděl mostecký trenér Vladimír Kýhos. Sílu Mostu uznali i Piráti.

"Od druhé třetiny, kdy nám rozhodčí neuznal gól, tak jsme úplně přestali hrát. Dělali jsme zbytečné chyby dozadu a díky tomu, že Říša (Běhula) podal vynikající výkon tak nás držel pořád ve hře. Domácí mohli dát dva tři góly a bylo by po zápase. Ve třetí třetině jsem si to už pohlídali. Výborné přesilovky, které jsme sehráli celkem slušně a trošku šťastně jsme vyhráli," řekl chomutovský Petr Martínek.

Mostečtí Lvi – Piráti Chomutov 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 34. Berčík (Řehoř), 45. Urbánek (Šimeček, Berčík) – 17. Zajíček (Hübl), 39. M. Tůma (Lukeš, Hübl), 55. Hübl (M. Tůma, Kadeřávek), 59. Eret (J. Svoboda, Běhula). Rozhodčí: Kosnar – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 572.

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kovařík) – Urbánek, Havlůj, Šoustek, Nedrda, Steinocher, T. Urban II, Hoffmann – Písařík, Šimeček, Berčík – Jindra, Kýhos, J. Procházka – Mical, Řehoř, Böhm – V. Král. Trenér: Vladimír Kýhos.

Piráti Chomutov: Běhula (Altrichter) – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Záruba, Havel, Váchal, Seemann – Lukeš, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, M. Tůma – Kostourek, T. Svoboda, Stehlík – Mála, Koblížek, Chrpa. Trenér: Martin Pešout.