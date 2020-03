Vojta si navíc v prvním utkání užil kapitánské céčko. To v příštím utkání předal dalšímu vybranému hráči. Postupně se tak v roli kapitána vystřídalo jedenáct hráčů. Spolu s Vojtou Čihařem v týmu hráli ještě dva hráči z Ústeckého kraje. Gólman Tobiáš Tvrzník z Litoměřic a Václav Raichl z Bíliny. Tým vedli trenéři Petr Jonák , Zdeněk Sedlák a Patrik Rozsíval.

Český výběr se postupně probojoval až do finále. Tady narazil na tým USA Mid Fairfield Jr. Rangers a dokázal ho porazit 3:0. Náš výběr sehrál v zámoří jedenáct utkání, šest z nich bylo v rámci turnaje a pět přátelských. Destkrát dokázali naši vyhrát a jen jednou poznali hořkost porážky. Český tým na tomto turnaji postoupil do finále už po čtvrté během posledních šesti let.

Turnaj Pee-Wee se letos konal již po jednašedesáté. V minulosti tu hrála řada velkých hokejových hvězd. Jako Sidney Crosby, Mario Lemieux či Wayne Gretzky. O turnaj je také velký divácký zájem. Vždyť na finále se přišlo podívat deset tisíc diváků. Zápasy přenášela televize a hráči se tak nevyhnuli řadě rozhovorů. Naši na turnaj jezdí již 25 let. Tuhle tradici založil v roce 1995 Vojtěch Čihař starší, který dlouhá léta působil jako manažer chomutovského hokeje a šéf krajského svazu Ústeckého kraje.

V předchozích letech startovali naši mladí hokejisté na turnaji pod hlavičkou Chomutova celkem devatenáctkrát. Do finále se dokázal tehdejší výběr probojovat šestkrát a v letech 2002 a 2003 turnaj náš tým vyhrál. Z předchozích výběrů se do NHL dokázalo prosadit hned několik hráčů. Mimo jiných například Michael Frolík. Až budoucnost ukáže, zda se to podaří i některým hráčům stávajícího výběru Czech Knights.

Současně letos v Kanadě startovaly další naše hokejové týmy u kterých byl Vojtěch Čihař starší. Hrálo se dvacet kilometrů od Québeku ve městě Lévis. V nejvyšší kategorii AAA český tým turnaj vyhrál. Startovalo v něm sedm zástupců Ústeckého kraje. Tým vedli trenéři Trefný a Štěpánek.

V kategorii AA pak naši získali stříbro. Z našeho kraje tu hráli čtyři hráči. Český hokej tak dal letos za mořem o sobě vědět, teď ještě, aby se podařilo tuhle výkonost udržet až tihle hráči dospějí. Jsou totiž velkým příslibem do budoucna a mohli by náš hokej vrátit až na samotný vrchol.