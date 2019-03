Krušnohorští hokejisté padli v úvodním utkání play out na západě Čech 1:2 a na předposledním místě zaostávají už o šest bodů.

„Pětkrát jsme hráli s Varama, čtyřikrát jsme prohráli. Je to o šest bodů a asi míříme tam, kam jsme nechtěli, ale budeme bojovat do konce a uvidíme, co nám ještě přinese zbývajících pět utkání,“ řekl chomutovský asistent Jan Šťastný.

Piráti opět doplatili na žalostnou koncovku. „Máme systém, máme výborného gólmana, ale bohužel v moderním hokeji rozhodují maličkosti a my se strašně moc trápíme v koncovce. Byl to devatenáctý nebo dvacátý zápas v sezoně, kdy jsme dali pouze jednu branku,“ kroutí hlavou Šťastný. „Musíme zlepšit práci v brankovišti, tlačit se do brány a dávat góly z předbrankového prostoru, protože jinak úspěšní nebudeme.“

Zatímco Chomutov čeká boj až do posledního kola, Litvínovu stačí skupinu o umístění jen odklouzat. Verva rozstřílela 6:3 Pardubice, které jdou do baráže. Životní zápas odehrál uzdravený šestnáctiletý talent Jan Myšák, který se blýskl dvěma góly a dvěma přihrávkami.

„Jsem rád, že to tam konečně padlo doma. Čekal jsem na to celou sezonu,“ oddechl si nadějný útočník Litvínova. „Ze začátku to bylo těžší. Byl jsem trochu nervózní z důvěry, kterou jsem dostal. Pak jsem se uklidnil a s Frantou Lukešem nám to sedlo, takže to tam napadalo,“ dodal Myšák, který se vrátil na led po šestitýdenní zdravotní absenci a teď se pokusí zabojovat o nominaci na světový šampionát do osmnácti let.