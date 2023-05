Chomutovská ROCKNET aréna zažije extrémní hokejový nával! Chomutovští Piráti totiž chystají Jarní ligu pro kategorie U8 až U15 a ta turnajově přinese 192 zápasů. Sjedou se na ní celky z okolí, západních Čech, ale také z Německa. Začíná se tento víkend.

Chomutovští Piráti pořádají Jarní hokejovou ligu. | Foto: Piráti Chomutov

„Jarní liga je pro nás důležitá ze dvou hlavních důvodů. Jelikož se hraje bez registrací můžeme v zápasech vidět hráče, o které bychom měli potenciálně zájem, kdyby v budoucnu chtěli hrát za Piráty. Druhou věcí je, že kluci odehrají řadu zápasů na jaře a v létě, kdy se normálně nehraje, takže v nadsázce řečeno nezapomenou hrát hokej,“ usmívá se Petr Jíra z Pirátů Chomutov.

V chomutovské ROCKNET ARÉNĚ týmy odehrají během šesti víkendů celkem 192 zápasů v osmi kategoriích od ročníku narození 2009 do 2016. Program startuje v sobotu 20. května, kdy na led vyjedou noví deváťáci, a v neděli rozehrají svůj turnajový dvojboj sedmáci.

PROGRAM JARNÍ LIGY

KATEGORIE U15 – 20. května a 10. června:

09:00 Piráti Chomutov – HC Energie Karlovy Vary

10:15 ETC Crimmitschau – ESV Chemnitz

11:30 Piráti Chomutov – ESV Chemnitz

12:45 HC Energie Karlovy Vary – ETC Crimmitschau

14:00 Piráti Chomutov – ETC Crimmitschau

15:15 HC Energie Karlovy Vary – ESV Chemnitz

KATEGORIE U14 – 27. května a 17. června: 09:00 Piráti Chomutov – HC Energie Karlovy Vary 10:15 Pilsen Wolves – HC Litvínov 11:30 Piráti Chomutov – HC Litvínov 12:45 HC Energie Karlovy Vary – Pilsen Wolves 14:00 Piráti Chomutov – Pilsen Wolves 15:15 HC Energie Karlovy Vary – HC Litvínov

KATEGORIE U13 – 21. května a 11. června:

09:00 Piráti Chomutov – HC Energie Karlovy Vary

10:15 Pilsen Wolves – HC Slovan Louny

11:30 Piráti Chomutov – HC Slovan Louny

12:45 HC Energie Karlovy Vary – Pilsen Wolves

14:00 Piráti Chomutov – Pilsen Wolves

15:15 HC Energie Karlovy Vary – HC Slovan Louny

KATEGORIE U12 – 28. května a 18. června:

09:00 Piráti Chomutov – HC Slovan Louny

10:15 ESV Chemnitz – Pilsen Wolves

11:30 Piráti Chomutov – Pilsen Wolves

12:45 HC Slovan Louny – ESV Chemnitz

14:00 Piráti Chomutov – ESV Chemnitz

15:15 HC Slovan Louny – Pilsen Wolves

KATEGORIE U11 – 3. a 24. června (hřiště A|B): 09:00 Piráti Chomutov – HC Slovan Louny | HC Energie Karlovy Vary – ESV Chemnitz 09:25 Pilsen Wolves – ETC Crimmitschau | Piráti Chomutov – ESV Chemnitz 09:50 ETC Crimmitschau – HC Slovan Louny | HC Energie Karlovy Vary – Pilsen Wolves 10:25 ETC Crimmitschau – Piráti Chomutov | Pilsen Wolves – ESV Chemnitz 10:50 HC Slovan Louny – HC Energie Karlovy Vary | Piráti Chomutov – Pilsen Wolves 11:15 HC Energie Karlovy Vary – ETC Crimmitschau | ESV Chemnitz – HC Slovan Louny 11:50 HC Energie Karlovy Vary – Piráti Chomutov | HC Slovan Louny – Pilsen Wolves 12:15 ETC Crimmitschau – ESV Chemnitz

KATEGORIE U10 – 3. a 24. června (hřiště A|B):

13:00 Piráti Chomutov – HC Slovan Louny | HC Energie Karlovy Vary – ESV Chemnitz

13:25 Pilsen Wolves – ETC Crimmitschau | Piráti Chomutov – ESV Chemnitz

13:50 ETC Crimmitschau – HC Slovan Louny | HC Energie Karlovy Vary – Pilsen Wolves

14:25 ETC Crimmitschau – Piráti Chomutov | Pilsen Wolves – ESV Chemnitz

14:50 HC Slovan Louny – HC Energie Karlovy Vary | Piráti Chomutov – Pilsen Wolves

15:25 HC Energie Karlovy Vary – ETC Crimmitschau | ESV Chemnitz – HC Slovan Louny

16:00 HC Energie Karlovy Vary – Piráti Chomutov | HC Slovan Louny – Pilsen Wolves

16:25 ETC Crimmitschau – ESV Chemnitz

KATEGORIE U9 – 4. a 25. června (hřiště A|B|C):

09:00 Piráti Chomutov 1 – ESV Chemnitz | ETC Crimmitschau – Piráti Chomutov 2 | HC Energie Karlovy Vary – Pilsen Wolves

09:25 HC Slovan Louny – ETC Crimmitschau | Pilsen Wolves – Piráti Chomutov 1 | Piráti Chomutov 2 – HC Energie Karlovy Vary

09:50 ESV Chemnitz – Pilsen Wolves | HC Energie Karlovy Vary – HC Slovan Louny | Piráti Chomutov 1 – Piráti Chomutov 2

10:25 ETC Crimmitschau – HC Energie Karlovy Vary | Piráti Chomutov 2 – ESV Chemnitz | HC Slovan Louny – Piráti Chomutov 1

10:50 Pilsen Wolves – Piráti Chomutov 2 | Piráti Chomutov 1 – ETC Crimmitschau | ESV Chemnitz – HC Slovan Louny

11:15 HC Energie Karlovy Vary – Piráti Chomutov 1 | HC Slovan Louny – Pilsen Wolves | ETC Crimmitschau – ESV Chemnitz

11:50 Piráti Chomutov 2 – HC Slovan Louny | ESV Chemnitz – HC Energie Karlovy Vary | Pilsen Wolves – ETC Crimmitschau

KATEGORIE U8 – 4. a 25. června (hřiště A|B|C): 13:00 Piráti Chomutov 1 – Draci Bílina |HC Slovan Louny – Piráti Chomutov 2 | HC Energie Karlovy Vary 1 – Pilsen Wolves 13:25 HC Energie Karlovy Vary 2 – HC Slovan Louny | Pilsen Wolves – Piráti Chomutov 1 | Piráti Chomutov 2 – HC Energie Karlovy Vary 1 13:50 Draci Bílina – Pilsen Wolves | HC Energie Karlovy Vary 1 – HC Energie Karlovy Vary 2| Piráti Chomutov 1 – Piráti Chomutov 2 14:25 HC Slovan Louny – HC Energie Karlovy Vary 1 | Piráti Chomutov 2 – Draci Bílina | HC Energie Karlovy Vary 2 – Piráti Chomutov 1 14:50 Pilsen Wolves – Piráti Chomutov 2 | Piráti Chomutov 1 – HC Slovan Louny | Draci Bílina – HC Energie Karlovy Vary 2 15:25 HC Energie Karlovy Vary 1 – Piráti Chomutov 1 | HC Energie Karlovy Vary 2 – Pilsen Wolves | HC Slovan Louny – Draci Bílina 16:00 Piráti Chomutov 2 – HC Energie Karlovy Vary 2 | Draci Bílina – HC Energie Karlovy Vary 1 | Pilsen Wolves – HC Slovan Louny

U15–U12 (ročníky 2009–2012): 5+1 hráčů | 2 × 20 minut čistého času | tresty 2 minuty | výhra 3 body, remíza 1 bod | celá plocha

U11–U10 (ročníky 2013–2014): 4+1 hráčů | 1 × 15 minut hrubého času | za faul trestná střílení | výhra 2 body, remíza 1 bod | plocha rozdělená na dvě hřiště

U9–U8 (ročníky 2015–2016): 3+1 hráčů | 1 × 15 minut hrubého času | za faul trestná střílení | výhra 2 body, remíza 1 bod | plocha rozdělená na tři hřiště

Kateřina Kundertová, Václav Veverka