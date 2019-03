„Zatím se nic nezměnilo, je to nepříjemná situace. Takové onemocnění není otázka dvou nebo tří dnů. Hráči stonají doma, Juraj Valach byl v nemocnici,“ řekl trenér Chomutova Vladimír Růžička.

Omlazená sestava Pirátů narazila na podobně mladou soupisku Litvínova. Jan Myšák dokonce měl na dresu kapitánské céčko a stal se tak historicky nejmladším kapitánem v extralize.

„Moc jsem si zápas užil, taky mě to bude stát asi hezký balík do kasy. Byl to sen zahrát si s kapitánským céčkem, ale všichni tady víme, kdo je tady skutečný kapitán. Já jsem Michala Trávníčka pouze zastoupil pro dnešní zápas,“ řekl Jan Myšák po rozlučce s fanoušky.

6. zápas play out: Litvínov - Chomutov 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Jindra (Bartoš, Viedemann), 27. Jícha (M. Havelka), 29. Bartoš (Jindra, Viedemann), 59. Strejček (Svoboda) – 20. Raška (Šuráň, Šťovíček), 22. Raška (Šťovíček, D. Zeman). Rozhodčí: Bejček, Veselý – Ganger, Špringl. Diváci: 3075.

HC VERVA Litvínov: Pejsar – Viedemann, L. Doudera, Baláž, Strejček, Háva, Březák – Stehlík, M. Havelka, Drašar – Helt, Svoboda, Myšák – Jindra, Jurčík, M. Hanzl – Jícha, Berka, Bartoš. Trenéři: Šlégr, Beránek a Skuhrovec.

Piráti Chomutov: Š. Lukeš – Beneš, Blaha, Váchal, D. Zeman, Seemann, Štochl, Šuráň – Koblasa, Chlouba, Ouřada – Ma. Svoboda, Raška, Gut – Koblížek, Chlán, Koláček – Šťovíček, Pech, J. Svoboda. Trenéři: Růžička starší, Martínek a Šťastný.