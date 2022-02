Skóre zápasu otevřely Landovy úspěšné trestné hody, po nichž Brňané rychle srovnali. Po necelých dvou minutách proměnil trojku Houzar a získané vedení domácí udržovali až do šesté minuty, kdy zařídil obrat dvěma trestnými hody Houška. Ve druhé polovině úvodní čtvrtiny dovolili Levharti soupeři jen sedm bodů, takže v první pauze je hřálo tříbodové vedení.

Jihomoravané sice v úvodu druhého dějství po Strašákově trojce otočili, ovšem nejtěsnější náskok jim vydržel jen chvilku. V poločase byli Chomutovští vpředu o dvanáct bodů a svůj náskok postupně navyšovali až na konečných dvaadvacet bodů.

Brněnské konto nejvíc zatížili Luboš Stria (23), Robert Landa (21) a Jakub Houška (19), za domácí se nejčastěji trefovali osmnáctibodový Šimon Svoboda a dvanáctibodový Petr Křivánek. „Podali jsme jeden z nejlepších letošních výkonů,“ těšilo Radka Holušu. „Celou dobu jsme hráli koncentrovaně a dodržovali taktiku, která nám vycházela a dovedla nás k vysokému vítězství,“ doplnil jedním dechem.

Na veřejné bruslení můžete po celé jarní prázdniny

Hlavní kouč Levhartů stanovil jasný strategický plán, jehož se svěřenci drželi. „Chtěli jsme po hráčích, aby dostávali míče na pivoty, které jsme chtěli mít v dolním postavení, což nám v Olomouci tolik nevycházelo,“ prozradil šéf realizačního týmu.

Právě podkošoví hráči patřili k nejlepším chomutovským střelcům, z čehož měl Radek Holuša radost. „Naši zkušení kluci to vzali na sebe, což přesně potřebujeme. Kuba Houška s Robertem Landou dali čtyřicet bodů a já bych si přál, aby tohle byly jejich standardní výkony. Navíc další pivot Honza Jiřiček přidal šestnáct bodů, což ulevilo klukům zvenku, kteří se nemuseli trápit a utápět v driblinku,“ rozpovídal se chomutovský trenér.

„Zkrátka jsme využili výškové převahy, se kterou si soupeř nevěděl rady. Proti mladému brněnskému týmu jsme si počínali zkušeně a domácím dělala problémy i naše zónová obrana,“ ohlížel se Radek Holuša, který měl k dispozici sedm hráčům na střídání. „Že jsme konečně všichni zdraví, nám dává možnost rotovat mnohem víc hráčů, což je velké plus,“ liboval si po druhé výhře v nadstavbě, v níž se šest týmů pere o dvě místa ve vyřazovacích bojích.

Přání Radka Holuši pro čtyři zbývající duely je prosté: Hlavně zdraví hráčů. „Snad už se nám absence vyhnou a budeme dál předvádět výkony jako v Olomouci a hlavně v Brně,“ pronesl s tím, že mužstvo má nyní postup do play-off ve vlastních rukách. „Když si udržíme čistou hlavu a budeme hrát, co umíme, věřím, že dotáhneme tuhle skupinu do úspěšného konce a splníme si cíl v podobě play-off,“ uzavřel.

Libor Kult