Letci vlétli na Piráty! Vedení v sérii ale Chomutovu vystřelil v závěru Hübl

Chomutovští Piráti úspěšně vstoupili do čtvrtfinále play off. S Letci z Letňan před svými fanoušky slavili 3:2, ale snadné to nebylo. Vedení v sérii Severočechům vystřelil v poslední třetině zkušený Viktor Hübl.

Piráti vedou ve čtvrtfinále nad Letňany 1:0. | Foto: Piráti Chomutov