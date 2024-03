Hokejoví Piráti z Chomutova jsou v semifinále play off. Zvládli to v nejkratším možné čase, když po třech zápasech složili Letce z Letňan. Rozhodující zápas v Chomutově byl ale hodně těžký, Severočeši složili houževnatého a bruslivého soupeře až v prodloužení 4:3.

Vítězná euforie v chomutovské ROCKNET aréně. | Video: Deník/Václav Veverka

Oba celky se v chomutovské ROCKNET aréně začaly prosazovat až ve druhé třetině, kterou domácí ovládli 2:1. Ale vrcholné drama přineslo poslední dějství. Letňany ve 45. minutě srovnaly na 2:2 díky Drtinovi a otočily o pět minut později z hole Theimera.

O pár vteřin později si vybral ale extrémně špatnou chvilku hostující brankář Němeček, který chtěl rozehrát obloučkem přes chomutovského Chrpu, jenže ten puk stáhl ze vzduchu a zakončoval do prázdné branky – 3:3. Pak začala divoká přetahovaná, když už oba brankáři za záda nic nepropustili. V prodloužení pak stačily Pirátům čtyři minuty, aby rozhodli. Euforii odšpuntoval překonáním brankáře Němečka Mála. Chomutov čekají v semifinále bitvy s Vyškovem.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Těžký zápas, těžký. Měli jsme to ještě umocněné tím, že jsme spoustu času strávili ve třech. Nechali jsme se zbytečně vylučovat. Na druhou stranu je třeba říct, že jsme bránili fantasticky a musím celou obranu pochválit. Ve třetí třetině jsme dostali dva zbytečné góly, ale i přesto jsme věřili, že zápas dotáhneme do vítězného konce a to se nám nakonec i povedlo," oddychl si trenér Pirátů Petr Martínek.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

3. zápas čtvrtfinále play off II. hokejové ligy:

Piráti Chomutov - Letci Letňany 4:3 PP (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0), stav série 3:0, postupuje Chomutov

Branky a nahrávky: 27. Stehlík (T. Svoboda, Eret), 37. Hübl (Kadeřávek), 50. Chrpa, 64. Mála (Chrpa) - 21. Arnošt, 45. Drtina (Sklenář, Korčák), 49. Theimer (Poppel). Rozhodčí: Hucl, Glanc - Belko, Sýkora. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 36:33. Diváci: 1 913.

Chomutov: Altrichter – Kadeřávek, Váchal, Eliáš, Ulrych, Záruba, Havel – Stehlík, Hübl, T. Svoboda – J. Svoboda, Eret, Tůma – Kostourek, Putz, Jouza – Mála, Koblížek, Chrpa.

Letňany: J. Němeček – Chalupa, Fiala, D. Němeček, Hamšík, Drtina, Gurjevskij, Ducháč – Poppel, Sklenář, Korčák – Mrňa, Arnošt, Turek – Kysela, Pšenička, Theimer – Poul, Vacín, Labuzík – Mácha.