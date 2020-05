Chomutovský gang v Kladně? Už i hráči o tom vtipkují, po Tomáši Pitulem, Jakubu Štochlovi a Marku Račukovi podepsal smlouvu s Rytíři další bývalý Pirát Nicolas Hlava. Minulou neděli oslavil šestadvacáté narozeniny, k nim dostal mimo jiného i smlouvu s hokejovým Kladnem.

Nicolas Hlava. | Foto: DENÍK

Útočník Nikolas Hlava bude v příští sezoně hájit barvy Rytířů v I. lize, kde zatím nastupoval zejména za mateřský Chomutov a Kadaň. "Řekl bych, že v první lize není lepšího týmu. Kladno se chce vrátit zpátky do extraligy, a to je pro mě velká motivace a vlastně i důvod, proč jsem na nabídku od Rytířů kývl. V České republice navíc není historicky lepšího hráče, než jakým je Jaromír Jágr. I to bylo na nabídce určitě zajímavé," řekl po podpisu smlouvy nadějný útočník.