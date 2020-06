Budou hrát chomutovští Piráti druhou nejvyšší soutěž nebo pošlou svůj tým jen do krajské ligy? Jasno bude tento týden oznámili Piráti v tiskové zprávě. Nové vedení zapsaného spolku po svém zvolení avizovalo, že do začátku července, chce mít jasno, zda bude v Chomutově i nadále seniorský tým a v jaké případně soutěži. Tento termín se nezadržitelně blíží a jednání v tomto týdnu vykrystalizují v jednu z možných variant.

Chomutovští hokejisté. | Foto: Ilustrační foto: Roman Dušek

Vzhledem k pokročilému času může aktuální situace skončit setrváním v Chance lize nebo přihlášením seniorského týmu do ústecké krajské ligy. „Poté, co proběhlo médii, že jednáme se Znojmem o licenci, jsme se s vedením Orlů spojili, ale nenašli jsme řešení, které by vyhovovalo oběma stranám,“ popisuje Daniel Badinka.