Nový trenér chomutovských Pirátů Martin Pešout má s týmem za sebou společnou suchou přípravu. Je spokojený. Jeho svěřenci absolvovali nabitý program v podobě posilovny, atletického oválu, výběhů do okolních kopců, zkrátka potili se pořádně. Aby ne, Pešout chystá tým do sezony, na jejímž konci chce klub slavit postup do Chance ligy.

Piráti (ve tmavém) stihli v rámci suché přípravy i fotbalový charitativní zápas s extraligovým Litvínovem. | Foto: Kateřina Kundertová

„Já jsem spokojený moc. Hráči mají smlouvy na deset měsíců, takže jsme mohli trénovat zhruba čtyři pět týdnů, do kterých se zátěž musela shluknout. Jsem rád, že hráči to vnímali a tvrdé dřině se podřídili,“ řekl v rozhovoru pro klubový web trenér Martin Pešout, který bere pětitýdenní suchou přípravu pro druholigový celek jako dostačující. „Osobně si myslím, že na soutěž, ve které působíme, je to akorát, ale samozřejmě se některé věci museli scuknout, protože jsme neměli klasických osm týdnů. Chyběly herní týden nebo soustředění. Museli jsme zkrátka pořád fárat naplno, jak se říká.“

Po suché přípravě dostali hráči čtyři týdny volno. „Mužstvo, které chce hrát v dubnu, musí začínat co nejpozději, protože hlava je taky strašně důležitá a potřebuje být čerstvá. Hokej se hraje na ledě, takže hráče čeká nejdůležitější část v srpnu, kdy musíme nabruslit kondici, což pro ně bude ještě horší než teď v červnu,“ přibližuje svou filozofii trenér Chomutova, který samozřejmě do volných dnů vypracoval se svým týmem pro hráče pokyny a plány, co a jak dělat, aby se poslední tréninkové týdny neztratily. To si ostatně Martin Pešout pak pohlídá sám.

„Po dovolené proběhne jako první vážení. Pokud někdo přesáhne odchylku o více než dvě kila nahoru, bude to mít za pokutu,“ je rezolutní trenér, který bude trávit volné dny se synem v zahraničí.