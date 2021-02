Hned na samém začátku se podle kadaňského trenéra Vladimíra Jeřábka lámalo severočeské derby mezi domácími Trhači a hosty z Ústí. Slovan se totiž už po pár desítkách vteřin dostal do vedení, uklidnil se a došel si pro přesvědčivou výhru 5:1.

Kadaňská střídačka při derby s Ústím. Vpravo trenéra Vladimír Jeřábek. | Foto: Deník/Roman Dušek

„O zápase se Slovanem rozhodlo hned první střídání, kdy po hrubé chybě jsme inkasovali, čímž se soupeř uklidnil. Poté také úsek ve druhé třetině, kdy jsme ve hře čtyři na čtyři obdrželi dva góly a Ústí nad Labem odskočilo. Myslím si, že naši hráči, a především ti mladí, jsou dost unavení z cyklu zápasů. V lednu jsme odehráli asi jedenáct utkání a stále se to nabaluje dál a dál, stále se hraje. Zdálo se mi, že to na hráčích proti Slovanu už bylo vidět a tím, jak soupeř odskočil na 3:1, tak už to pro nás bylo těžké,“ zhodnotil duel kadaňský trenér Vladimír Jeřábek.