Chomutovští Piráti úspěšně odpálili boje v letošním play off. V prvním osmifinálovém zápase Chomutov hostil pražskou Kobru, která se prokousala do další fáze soutěže úspěchem v sérii předkola play off nad Mosteckým Lvy. U Pirátů už o žádné drama nešlo. Pražané první duel ztratili 0:3.

Piráti zvládli první osmifinále s pražskou Kobrou s nulou vzadu. | Foto: Piráti Chomutov

Chomutovští borci dali soupeři v každé třetině jednu branku. Sami pak díky připravenému Altrichterovi neinkasovali ani jednou. Dvě trefy zaznamenal Eret, jednu pak Svoboda.

„Bylo to těžké utkání, jelikož jsme měli deset dní pauzu, takže oproti nám byl soupeř rozehraný. Pro nás byl tím pádem vstup do zápasu těžší, nešly nám moc nohy. Ale potom nás trošku uklidnil gól. Měli jsme tam ještě nějaké šance, které jsme neproměnili, ale hráli jsme výborně dozadu a držel nás gólman. Je to důležité první vítězství. Vždycky je těžké hrát hokej na krásu, ale tohle už je play-off a jinak to nebude, každý zápas bude stejný,“ viděl chomutovský trenér Petr Martínek.

Pražané přijeli na sever Čech s velkými očekáváními. Chtěli zadělat na drama. „Byl to typický zápas play-off, což už jsme si vyzkoušeli s Mostem. Věřili jsme si i na to, že půjdeme do prodloužení. Nicméně jsme udělali asi tři zbytečné chyby, které rozhodly. Zkusili jsme to zvrátit ve hře bez brankáře, ale nepovedlo se. Doma chceme rozhodně vyhrát a vrátit se sem v sobotu s bodem,“ řekl hostující kouč Miloslav Šeba. Série pokračuje na Kobře ve čtvrtek od 18.00 hodin.

