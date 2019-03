Hodně k tomu přispělo i pátečné prohrané derby 2:4 se sousedním Litvínovem.

„Říkali jsme si, že to ještě zkusíme. Prostě že se pokusíme stáhnout Vary, přeci jen bylo pět utkání do konce. Zápas jsme ovšem odehráli opravdu strašně. Víc nevím, co k tomu říct,“ řekl pro klubový web domácí Petr Koblasa.

„Proti Litvínovu jsme, hlavně v první třetině, moc šancí neměli. Ve třetí třetině jsme sice nějaký tlak měli, ale bylo to 1:4, a to se dohání již velice těžce,“ dodal Koblasa a pokračoval: „Litvínovu hlavně o nic nejde. Hraje se jim tedy znatelně lépe než nám. Když to tak řeknu, mohou si hrát, jak chtějí, což se většinou hraje úplně nejlépe. My jsme byli v nějaké křeči, vůbec jsme nebruslili,“ uzavřel Koblasa, kterého v neděli čeká se spoluhráči cesta do Pardubic, které se baráži už nevyhnou.