V Kadani to nebyl v uplynulé sezoně žádný hokejový hit. Opět převážily porážky nad výhrama. Jak sezonu viděl generální manažer Petr Klíma? „Začátek byl pro nás těžký. Ani nevím přesný počet, kolikrát jsme na startu soutěže prohráli. S odstupem času už všichni víme, že důležitý byl příchod Jakuba Neužila a Romana Chlouby, kteří přišli z Prostějova a pomohli nám svými výkony. Hlavně ve druhé části se sezóna odvíjela zhruba tak, jak jsme si představovali, pokud nepočítám úplný závěr, kde nám již hodně hráčů chybělo,“ řekl na klubovém webu Klíma, který během sezony přivedl na místo hokejového konzultanta současného trenéra Hradce Králové Vladimíra Růžičku.

„Když Růža přišel, měl na starost tréninky, taktiku, systém. Předem jsme byli domluvení, že na střídačku nepůjde. Ale jak už jsem říkal, když přijde do Kadaně trenér takových kvalit, je to určitě přínos. Nestává se každý den, aby se hráči setkali s takovou personou, která v hráčské či trenérské kariéře vyhrála snad vše, co se vyhrát dalo. Podle mě Vláďa, spolu s Hořavou, Jandačem a Říhou, patří k top trenérům u nás,“ poukazuje Petr Klíma.

V Kadani už ale pomalu vyhlížejí i novou sezonu. Bude pokračovat spolupráce s pražskou Spartou?

„Ve spojení se Spartou jsem. Na konci jsme se shodli, že spolupráce fungovala. V dané situaci, která teď bohužel nastala, ale musíme čekat. Vlastně nikdo neví, co bude dál. Koronavirus zastavil v podstatě celý národ, Evropu i celý svět. V tento moment tak nemůžu konkrétně odpovědět, jak to přesně bude. Pokud ale budu mluvit za sebe, tak jsem rád, jak to letos se Spartou probíhalo. Všem mladým hráčům jsme dali prostor se ukázat, ale jak to bude dál, to momentálně nevíme nikdo,“ říká manažer a naráží i na trenérskou otázku. Pokračovat bude Petr Rosol a navíc…

„Vzhledem k tomu, že přesně nevíme, jak to bude se Spartou, tak nepředpokládám, že bude pokračovat Tomáš Hamara. Chci mít ale na lavičce ještě jednoho zkušeného trenéra, kterého my v tento moment potřebujeme. Bavil jsem se o tom i s Rosym (Petrem Rosolem). Oslovili jsme Vladimíra Jeřábka, říkal, že by měl zájem, ale vzal si čas na rozmyšlenou, navíc do toho opět zasáhla aktuální situace ve světě,“ poukazuje na nepříjemnosti kolem koronaviru Petr Klíma. I situace v zemi a ve světě se hrubě promítá do skladby hráčského kádru. Jaké budou mít Trhači z Kadaně cíle v nové sezoně?

„Cílů máme několik. Chtěli bychom do ochozů nalákat více lidí, hrát lepší hokej. Vracejí se nám sponzoři, kteří zde byli třeba dvanáct let zpět chtějí hokej v Kadani pozvednout, stejně jako my ve vedení. Poděkování v tomto ohledu patří i městu Kadaň. Prvotním cílem samozřejmě bude udržet v Kadani druhou nejvyšší soutěž a od toho se vše bude odvíjet dál. Nadále budeme chtít pokračovat v charitativních akcích, jako tomu bylo například v případě kadaňské nemocnice,“ uzavírá Petr Klíma.