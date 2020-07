Obrovskou vlnu solidarity vyvolala nepříjemná situace hokejového obránce Ondřeje Buchtely, který bojuje se zhoubným nádorem na srdci. Kamarádi dvacetiletého hráče založili na jeho podporu transparentní účet a přidaly se také hokejové hvězdy, které draží své vybavení.

Ondřej Buchtela, který je momentálně odkázaný na vozíček, má kolem sebe skvělé lidi. | Foto: Facebook

„Nikdy bych nevěřila, že se někdy dostaneme do situace, abychom tohle museli udělat, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné a stalo se to. A proto jsme se my nejbližší kamarádi rozhodli tenhle účet za pomoci KB založit,“ napsala na Facebooku Pavlína Zbíralová, která stojí za zřízením účtu na pomoc mladému hráči. Číslo transparentního účtu je 123-0762430277/0100.