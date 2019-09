Kádr Pirátů doplní Lukáš Klíma, dohoda zní zatím do konce října

Aktuální ročník Chance ligy ukrojil z porce zápasů základní části zatím čtyři dílky, v nichž Piráti třikrát zvítězili. I přes úspěšný start do mistrovských bojů přistoupilo sportovní vedení k doplnění A-týmu. Smlouvu zatím do konce října podepsal v Chomutově zkušený slovenský útočník Lukáš Klíma, který se zapojí do tréninku a může nastoupit už v sobotním domácím duelu s Ústím nad Labem.

Lukáš Klíma. | Foto: www.skkadan.cz

„Hledali jsme hráče, který umí zakončit, což Lukáš v minulosti prokázal. Navíc jde o praváka. V tuhle chvíli jsme se domluvili na spolupráci do konce října, ale věříme, že prokáže své kvality a zůstane s námi do konce sezóny,“ uvádí sportovní manažer Vladimír Hudáček na adresu autora osmnácti gólů v předešlé základní části Chance ligy. Devětadvacetiletý forvard se tak stane dalším vnukem chomutovské legendy Josefa Klímy, který oblékne bílomodrý dres. Devětadvacetiletý rodák ze slovenské Ilavy má s českým hokejem bohaté zkušenosti. V dorostu i juniorech nastupoval mimo jiné za Litvínov, kde působil rovněž jeho strýc Petr. Rozjeté chomutovské hokejbalisty v sobotu prověří silná Perla Přečíst článek › V barvách karlovarské Energie si připsal sedm startů mezi tuzemskou seniorskou elitou, za Most, Jihlavu a Kadaň, kde začal aktuální sezónu, stihl 81 startů, 20 gólů a 22 asistencí ve druhé nejvyšší soutěži. Vydařený měl především poslední ročník, v němž naskočil do 57 duelů dlouhodobé soutěže a play-off, devatenáctkrát skóroval a přidal patnáct asistencí. V době, kdy nepůsobil v České republice, nastupoval převážně za slovenské týmy, ovšem krátce si vyzkoušel také srbskou nejvyšší soutěž, neboť přetahoval přes hlavu dres Crvene Zvezdy Bělehrad. Na rodném Slovensku si zahrál extraligu za Duklu Trenčín, Nitru, Martin či Skalici. Předsedou zapsaného spolku je Adam Zwettler, sportovním manažerem Vladimír Hudáček V návaznosti na změny ve vlastnické struktuře akciové společnosti Piráti Chomutov se daly do pohybu procesy, které se týkají rovněž zapsaného spolku Piráti Chomutov. Právě ten od léta drží většinu akcií společnosti, pod níž spadá seniorský A-tým. Sedm členů výboru zapsaného spolku zvolilo předsedu, jímž se stal Ing. Adam Zwettler. Sportovní úsek pak povede Vladimír Hudáček. Klub už obdržel od rejstříkového soudu potvrzení, že vzal na vědomí změny, které se v rámci zapsaného spolku udály. Nyní zbývá, aby se vše projevilo také v samotném spolkovém rejstříku. „Mým úkolem bude hlídat především ekonomiku celého klubu. Vše poběží tak, abychom během letošní sezóny umořili většinu závazků,“ říká Adam Zwettler. Sportovní záležitosti klubu pak bude v koordinaci s trenéry řídit z pozice sportovního manažera Vladimír Hudáček. Někdejší reprezentační gólman a dvojnásobný mistr světa se zkušenostmi z nejvyšší ruské soutěže se podílel už na skladbě kádru pro nedávno započatý ročník Chance ligy. „V náročných začátcích dával společně s Martinem Štrbou dohromady kádr pro aktuální sezónu. Jeho úsudek má pro nás velkou váhu, protože se v hokeji pohybuje dlouho, ale zároveň vše musí zapadat i ekonomicky,“ vysvětluje předseda zapsaného spolku volbu sedmačtyřicetiletého rodáka z Českých Budějovic. Škoda šancí, mohli jsme vyhrát, říká trenér Chomutova Štrba Přečíst článek › Libor Kult

