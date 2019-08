Kádr týmu pro další sezonu rozšířil obránce Tomáš Pařízek a útočník Kryštof Hrala. Dalším hráčem, který přichází v úvahu je švédský obránce Viktor Lang, jehož trenéři v následujících dnech otestují.

„Z hráčů na zkoušku měli Tomáš i Kryštof nejlepší pohyb a hlavně jsem z nich cítil touhu bojovat za Piráty. V zápasech se postupně zlepšovali, což nás přesvědčilo, abychom se s nimi dohodli na smlouvách,“ vysvětluje angažování hráčů hlavní trenér Martin Štrba.

Pětadvacetiletý zadák Tomáš Pařízek bude moci navázat na osm startů ve druhé nejvyšší soutěži, které absolvoval v sezoně 2016/2017 v Prostějově. Ročník pak dokončoval po angažmá v nižší zámořské Southern Professional Hockey League. U Pirátů zatím naskočil odchovanec jihočeského hokeje do tří duelů, v nichž nebodoval a třikrát musel na lavici hanby.

Stejnou porci zápasů absolvoval v bílomodrém dresu také útočník Kryštof Hrala, jenž se třemi asistencemi podílel na hattricku Stanislava Vrhela v utkání s ústeckým Slovanem.

Možná i tento výkon pomohl k tomu, že si vysloužil smlouvu u Pirátů, což může vnímat jako předčasný dárek k jednadvacátým narozeninám, které oslaví ve druhé polovině srpna. Někdejší mládežnický reprezentant si tuzemské nejvyšší soutěže dorostů zahrál v Jihlavě, Liberci a na Spartě, odkud v létě 2014 odešel do Djugårdenu, kde strávil tři roky.

Loni se po ročním angažmá v juniorech Karlskrony vrátil do České republiky. V barvách Tábora a Moravských Budějovic poprvé okusil ve druhé lize seniorský hokej. Také tento mladý útočník bude nyní bojovat za Piráty.

Čtyřiadvacetiletý obránce Viktor Lang se narodil v Linköpingu, ovšem v mládežnických letech prošel týmy z Arviky, Hagforsu či Boforsu, až se usadil v celku BIK Karlskoga. Tam postupně prošel až mezi dospělé a má za sebou šest let ve druhé švédské nejvyšší soutěži. Pokud by na zkoušce uspěl, stal by se vůbec prvním vyslancem hokeje Tre Kronor v historii chomutovského hokeje.