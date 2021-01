Poslední Kadaň prohrála na ledě Slavie 1:7. Pražané, kteří zabrali po dvou porážkách, sice prohrávali, ale ještě v úvodní třetině vyrovnali a druhé dějství ovládli v poměru 5:0. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci se na tom podílel útočník Filip Vlček. Trhači potřetí za sebou nebodovali.

„Vyrovnaný zápas jsme drželi až do zranění gólmana. Výsledkově, ne herně, protože domácí byli lepší, ale gólman nás udržel. Bohužel než se Hanuljak stihl zahřát, tak dostal tři góly a bylo po zápase. Domácí byli jednoznačně lepší a zaslouženě vyhráli. My jsme se do šancí vůbec nedostávali, domácí si dali vlastní gól. Neměli jsme nárok tady uspět,“ hlesl trenér Trhačů Petr Rosol.

Už v pondělí hraje Kadaň doma, kde od 18.00 přivátá Sokolov.

Slavia Praha - Kadaň 7:1 (1:1, 5:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Gaspar (Kuťák, J. Doležal), 26. Vlček (Jaroslav Bednář, D. Krejčí), 28. Vlček (Kružík, Všetečka), 29. Všetečka (Tomica), 30. Kružík (Kuťák), 35. Kafka (Vlček), 51. Kafka (Gaspar, Jaroslav Bednář) – 5. J. Svoboda.

HC Slavia Praha: Michajlov (Málek) – D. Krejčí, J. Novák (C), Buchta, Hejda, Gaspar, Veber, T. Duda – Kafka, Jaroslav Bednář (A), Vlček – J. Doležal, Kuťák, Kružík – Tomica, Všetečka, Šteiner – M. Ondráček, Petrov, Jar. Brož.

SK Trhači Kadaň: R. Běhula (24. Hanuljak) – R. Havel (A), Trefný (C), T. Běhula, Kubát, Kottek (A), Seemann, Karmaškov – Havlín, Chlouba, M. Zabloudil – Koblížek, J. Svoboda, Houška – Homer, Kulich, Bačo – Bucek, Hradecký, Jakub Veselý.