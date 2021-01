„Byla na nás znát delší pauza, bylo to takové kostrbaté. Dlouho jsme se trápili v koncovce. V první třetině jsme měli čtyřicet střel a dali jsme jen jeden gól. Zaplaťpánbůh, že v závěrečné dvacetiminutovce jsme to protrhli a zaslouženě vyhráli,“ ulevilo se trenérovi Stadionu Danielu Tvrzníkovi.

Krajské derby otevřel domácí Koblížek, ale Jánský rychle vyrovnal. Až ve 49. minutě otočil vývoj Miškář a po něm přidal třetí gól Výtisk. Výhru pak pečetil v poslední minutě Miškář při power play Kadaně.

„Je to škoda. Dle mého jsme první dvě třetiny nepodávali špatný výkon. Samozřejmě nás Litoměřice trochu přehrávaly, ale díky Ríšovi Běhulovi jsme se drželi. Naše produktivita je bohužel mizerná a na jeden gól se zkrátka těžko vyhrává. V závěru nám to tam spadlo a utkání jsme nakonec bohužel ztratili,“ litoval kadaňský kouč Petr Rosol, jehož družina zůstává poslední.

Ze dna se zvedá ústecký Slovan, který v tom to týdnu vyhrál oba zápasy. Doma nejprve rozdrtil Kadaň a pak přetlačil Slavii 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil v 63. minutě Tůma. „Z našeho pohledu to byl poměrně povedený zápas, škoda jen, že tu nebyli diváci, jelikož by si ho dle mého názoru užili. Slavie je velice silný soupeř, ale my jsme udrželi defenzívu a hráli kompaktně u sebe. Dokázali jsme urvat druhý bod v prodloužení, což je pro nás parádní výsledek. Je to mužstvo z horní části tabulky a my dokázali potvrdit vítězství s Kadaní. Vlak však nezastavuje,“ řekl asistent ústeckého kouče Jaroslav Roubík.

V sobotu jede Ústí do Poruby a Kadaň hraje na Slavii. Litoměřice si počkají až do pondělí, kdy hostí Kolín.