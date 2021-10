SK Trhači Kadaň: R. Běhula (Trifonov) – M. Jáchym (C), Steinocher (A), Kabelka, Štochl (A), Zorko, Kuboš, K. Červenka – Kordule, Bernat, Routa – Z. Zabloudil, Mežnar, M. Zabloudil – D. Homer, D. Čech, Konášek – L. Koblížek, Hradecký, Bogdasarjan.

LHK Jestřábi Prostějov: Bláha (M. Altrichter) – Zajíc, Motloch, Husák, Klimíček, Babka, Vala – Jiránek (A), T. Jáchym, Rudovský – Martin Novák (C), J. Kloz (A), Mrázek – P. Beránek, Štefka, M. Švec – Dubský, T. Koblížek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.