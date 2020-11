„Od pondělí jsou hráči v tréninku,“ řekl na klubovém webu manažer klubu Petr Klíma.

Jak se tým během covidové stopky změnil? „Na zkoušce je u nás momentálně Martin Berčík, který oblékal dres Sokolova a Klatov. Netrénuje s námi nyní Vít Seemann, ten se připravuje s extraligovým Litvínovem, ovšem v neděli se již přesune do Kadaně,“ popsal Klíma. Tým trenérů Rosola a Jeřábka zatím není kompletní.

„Prozatím na led nenaskočil Jan Müller spolu s Jakubem Trefným. V jejich případě jde o absenci z pracovních důvodů. Oba pracují a je to pro ně v dnešní době určitou jistotou, kterou otec rodiny jako je právě Jakub Trefný, potřebuje. Jsme ovšem domluveni, že se kdykoliv mohou připojit k týmu. Jak Honza, tak i Kuba jsou neustále v kondici, není to, že by leželi doma na gauči. Makají na sobě, i když s námi na ledě zrovna teď nejsou,“ uzavřel generální manažer Petr Klíma.