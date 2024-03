Kadaň zažívá hokejový boom! V sobotu večer se místní klub stal mistrem krajské ligy, když ve dvou zápasech dokázal přetlačit soka z Bíliny. Kadaňské hnaly stovky lidí, kteří dorazili výjezdovými busy, které jim klub zařídil. V prvním finálovém zápase před týdnem doma jich přišlo 1 843, viděli výhru 7:3. Neskutečné na nejnižší hokejovou soutěž! Hráče při odchodu do šaten obklopovali fanoušci jak v nablýskané NHL.

První finále v Kadani a elektrizující atmosféra 1 843 fanoušků. | Foto: Stanislav Kocourek

Kadaň, která v nedávné minulosti pamatuje ještě druhou nejvyšší soutěž, hrála letos krajskou ligu. A už tam výsledky Severočechů fanoušky namlsaly, když v sezoně ani jednou neprohrála a jediné škobrtnutí přišlo ve druhém finále v Bílině, kde se rozhodlo až v prodloužení pro Kadaň 4:3 a mistrovský pohár byl doma. „Ale měli jsme to pod kontrolou. Lidi si to neskutečně užili,“ popisoval manažer kadaňského A týmu Jaroslav Kučera.

To Kučera společně s parťákem Davidem Šrámkem zapálili hokejový doutnák u místních fanoušků. Poslali lístky do škol, školek, začali makat na PR, zdravě zbláznili lidi na sociálních sítích, připravili zápasový program a výsledkem bylo, že v jednu chvíli mohl kadaňské návštěvy závidět i Jaromír Jágr na Kladně. „David Šrámek má s těmito věcmi zkušenosti a zbláznil i mne. Doslova mne to pohltilo a chytlo. Hokej byl tady roky mrtvý,“ poukázal Kučera.

„Podávali jsme dobré výkony, tak si myslím, že to lidi přitáhlo. No a teď v play off má na tom asi největší podíl náš manažer Jarda Kučera a David Šrámek, co se stará o videa a vymýšlí různé věci, aby se přitáhli lidi. Za to jim patří velké díky. My si teď počkáme na soupeře do kvalifikace o druhou ligu a uvidíme, jak to vše dopadne,“ přidal se kadaňský obránce Václav Cestr.

Ale co Kadaň a druhá liga? Přes kvalifikaci a přihlášené soupeře existuje možnost postupu, ale vše je také otázkou finančních prostředků. „Město nám hodně pomáhá, ale co jsme si tak spočítali, potřeba by bylo minimálně šest milionů korun. Přislíbený máme milion a půl. Spíše se jeví varianta být ještě rok v krajské lize, ukázat sponzorům, jak to tady hokejem žije a pokusit se o postup v další sezoně. Ale samozřejmě to není zatím definitivní varianta. Chceme si určitě zkusit kvalifikaci a také v ní uspět,“ dodává Jaroslav Kučera.