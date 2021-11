Mladý tým, jenž trénoval zkušený Vladimír Růžička, šel od porážky k porážce. Osmnáct proher podtrhává skóre 26:89. V úterý Trhači potvrdili, že Růžička odchází trénovat do Litvínova, ve středu se pak objevily první zprávy o jejich odhlášení z druhé nejvyšší soutěže.

O konci odpadlíka Chance ligy se spekulovalo od rána.

„Nezlobte se, já vám to nemůžu potvrdit, jsem z jiného subjektu,” řekl dopoledne Deníku Roland Wágner z SK Kadaň, který sdružuje mládež a mužstvo dospělých, které hraje krajský přebor. Prvoligoví Trhači fungují jako „eseróčko”, od spolku SK Kadaň se odpojili.

„Vím, že pan Klíma snad jednal se svazem, ale oficiální to ještě není. Ale bude to tak. Už se ani netrénovalo. Pro nás by to znamenalo víc ledu. A možná negativní reklamu pro případné nábory, ale věřím, že bychom si dokázali poradit,” uvedl Wágner, jenž má trenérskou licenci A a je prezidentem SK Kadaň - hokej z. s.

Okolo oběda pak Petr Klíma spekulace potvrdil. „Je to tak, poslal jsem na svaz oficiální dopis, že kvůli neúnosné finanční situaci musíme odstoupit. Došlo k nedodržení dohody ze strany sponzora. Nijak to nesouvisí s odchodem Růži do Litvínova. Táhlo se to už od dubna. Přiznávám i mojí chybu. Neměli jsme smlouvu podepsanou, ale teď si myslím, že i kdyby podepsaná byla, tak by k tomu došlo. Ta firma měla hloupé výmluvy. Dál bych to nechtěl rozebírat. Mrzí mě to, po 23 letech ve druhé nejvyšší soutěži Kadaň končí. Kdybych věděl, že se to takhle vyhrotí, tak bychom před sezonou tým ani nepřihlašovali."

Kadaň měla problémy se složením kádru, v průběhu ročníku navíc někteří hráči u Trhačů skončili. „Odešel jsem z důvodů neplnění smlouvy ze strany klubu,” rozloučil se se severočeským klubem například Pavel Kordule. Byl problém v penězích? „V Kadani je toho víc, v čem je problém. Řešil jsem pořád něco okolo a nemohl se pořádně soustředit na hokej,” nechtěl být Kordule konkrétní.

Klíma přiznává, že finanční těžkosti hráči v průběhu sezony pocítili. „Drželi jsme to do poslední chvíle. Dál už to nešlo. Nechtěli jsme se více zadlužit. Nebyla vidina, že by přišel někdo ze šachty a mávl kouzelným proutkem. Doufám, že aspoň mládež se v Kadani udrží. Chtěl bych tomu v budoucnu nějak pomoct. Teď ale musím vyřídit všechny náležitosti, spolupracujeme se svazem. Od nové sezony musíme hrát kraj, ale v kraji už je SK Kadaň, takže já v Kadani s hokejem dospělých končím," řekl Klíma otevřeně.

Trhači jsou v Chance lize prvním sestupujícím týmem.