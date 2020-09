Ani ve třetím zápase nové sezony druhé nejvyšší Chance ligy Trhači z Kadaně na body nedosáhli. Ve vyrovnaném duelu ve Vsetíně Severočeši nakonec prohráli 2:4.

Kadaňský trenér Petr Rosol. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Dle mého jsme proti Vsetínu nepředvedli špatný výkon v porovnání s minulým duelem v Porubě. Domácí samozřejmě byli hokejovější, více nás tlačili. I my jsme ale také měli dobré okamžiky, dostávali jsme se do brejků a šancí. Škoda neproměněného trestného střílení za stavu 1:0. Kdybychom se dostali na dostřel, možná by domácí tým více znervózněl. Nakonec jsme utkání zdramatizovali a myslím, že jsme tady neudělali ostudu. Musím hráče pochválit, protože ze Vsetína se nevezli a nebudou vozit domů lehce. V tomto utkání bych řekl, že jsme i docela kousali.“