Jedna posila s podobným životopisem už chomutovský útok doplnila, další forvard, jenž pomohl místním juniorům ke dvěma mistrovským titulům a má na kontě jeden start za A-tým Pirátů, se pod vrcholky Krušných hor vrací nyní. Chomutovský odchovanec Darek Hejcman podepsal s klubem roční smlouvu se stejně dlouhou opcí, díky níž naváže na debut v áčku, který se uskutečnil 3. března 2017 v posledním kole extraligové základní části s královéhradeckým Mountfieldem.

Darek Hejcman. | Foto: Piráti Chomutov

„Jde o dalšího místního kluka, který hrál první ligu pravidelně a nakoukl i do extraligy. Navíc je to pravák, což se vždycky hodí,“ popisuje Martin Pešout. „Naposledy byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem sedmého celku tabulky a my věříme, že na to naváže i po návratu domů,“ doplňuje sportovní manažer a hlavní trenér v jedné osobě.

Zmíněná chomutovská premiéra devětadvacetiletého útočníka spadá do ročníku 2016/2017, po němž strávil ještě sezónu v Kadani, než se přesunul na Moravu. Od léta 2018 vystřídal jen dva kluby, neboť s Přerovem a Zlínem působil převážně ve druhé nejvyšší soutěži, v níž má aktuálně na kontě 436 startů a 200 kanadských bodů za 76 přesných zásahů a 124 asistencí.

Česko - Británie 4:1. Dva góly Sedláka, naskočil Nečas. Sledovali jsme on-line

navíc přidal Darek Hejcman dalších 62 extraligových utkání včetně kompletního ročníku 2021/2022. Jeho bilance mezi tuzemskou elitou čítá v tuto chvíli 63 duelů, sedm gólů a stejný počet přihrávek. Nyní se účastník Světového poháru juniorů 2014 v Ufě vrací do klubu, v němž hokejově vyrůstal.

„Po konci v Přerově jsme přemýšleli co dál. Chtěli jsme se přiblížit domovu, protože čekáme přírůstek do rodiny. Když přišla nabídka z Chomutova, všechno do sebe zapadlo,“ líčí Darek Hejcman. „Těším se, že budu doma. Byli jsme se podívat na play-off tady a fanoušci byli skvělý, takže se těším i na atmosféru, která tu bude,“ dodává.

Libor Kult