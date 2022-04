Od začátku sezony jste proklamovali, že jdete za postupem. Kdy ty jako člověk ze zákulisí klubu si začal věřit, že by se to mohlo podařit? Nebo si věřil hned od začátku? Přiznám se, že v průběhu základní části jsem si několikrát říkal, že se můžeme porazit v podstatě jen sami naším přístupem na ledě, což se několikrát i ukázalo, i když to vždycky dopadlo vítězně. Před startem kvalifikace jsem si říkal, co může udělat rozdílná náročnost jednotlivých krajských soutěží. Věděli jsme totiž, že ústecká liga je zřejmě nejslabší ze všech, co se týká konkurence. Takže jsem vnímal velkou sílu našeho týmu, ale zároveň jsem si byl vědom, že se může stát cokoliv. Za ty roky kolem hokeje jsem se naučil brát sportovní věci tak, jak přijdou, i když mi bylo jasné, že další sezóna v kraji už by klub poznamenala mnohem víc.

Jak moc vás v marketingovém oddělení překvapily návštěvy zápasů, které šly do stovek a v klidu jste šoupli do kapsy zápasy ve druhé nejvyšší soutěži?

Za sebe musím říct, že moje odhady prodeje permanentních vstupenek byly nižší než realita. Když jsem pak viděl, kolik máme prodáno permanentních vstupenek, návštěvy přes tisíc diváků už se daly očekávat i při vládních opatřeních proti šíření koronaviru. Každopádně pro nás to byla, je a bude ta největší motivace, abychom nepolevili, protože právě pro fanoušky to všechno děláme.

Čím si vysvětluješ, že fanoušci za Piráty až tak hodně stojí? Nebáli jste se, že třeba po pádu do nejnižší soutěže budete hrát pro pár desítek lidí?Myslím, že obava byla do určité míry na místě, na druhou stranu bych řekl, že několik faktorů nahrálo tomu, že lidé vzali klub ještě víc za svůj. Kádr téměř výhradně vytvořili místní kluci, které fanoušci znají z osobního života a teď je měli před sebou na ledě. Povedlo se nám přesvědčit fanoušky, že jejich podpora a názor jsou pro nás důležité. Právě fanoušci dali dohromady neskutečnou částku na transparentním účtu Patriot a my jsme každé použití těchto peněz dopředu komunikovali s člověkem, kterého fanoušci vnímali jako svého zástupce, a také jsme tu informaci zveřejnili ještě před převodem peněz. A taky si myslím, že se opět potvrdilo, že my Češi se umíme semknout, když se blíží nebo je na světě nějaký průšvih, který se nás bezprostředně týká.

Na druhou stranu jste pro diváky a fanoušky udělali neskutečný servis. Jak vůbec nápady například na knížku nebo hokejové studio vznikaly? Měly jste je nachystané před sezonou, nebo nápady přicházely i během sezony?

Bylo to tak půl na půl. Něco jsme měli připravené, něco vymyslel můj kolega Roman Jüngling, který je kreativní hlavou marketingu, v průběhu sezóny. Třeba knížka byla v plánu už k sedmdesátinám klubu, jenže okolnosti její vydání posunuly o pět let. Chvíli to dokonce vypadalo, že ji nevydá přímo klub, ale nakonec se to povedlo, což je zásluha nadšení a pevné ruky místopředsedy Jiřího Sochora. Také nadační fond se řešil od začátku nového vedení, ale třeba play-off studio začalo vznikat až během rozehraného ročníku, když Ladislav Klimeš a jeho CR Production řekli, že to zvládneme. Také esportový tým vznikl díky kontaktu s Dankem Deverim během sezóny, protože před ní jsme o něm neuvažovali.

Jaké si měl například od veřejnosti, nebo kamarádů reakce na takové věci. Já osobně si třeba myslím, že komentovaná zápasová studia byla špičková, nota bene, když jste si pozvali i hosty, kteří jsou s chomutovským hokejem spjatí třeba z minulosti.

Ke mně se dostaly jen pozitivní reakce. Všechny nás povzbudilo, když třeba právě naše studio zaujalo i novináře nebo fanoušky hokeje odjinud, kteří o něm psali na sociálních sítích a chválili pak práci celého marketingu. Samozřejmě se objevily i reakce typu, že na krajskou ligu kolem toho děláme zbytečný humbuk, ale myslím, že byly ve velké menšině.

Ty se v organizaci chomutovského hokeje pohybuješ spoustu let, kdybys měl vypíchnout jednu sezonu, která byla nejen po marketingové stránce skvělá, tak zavzpomínáš na jaký rok?Řekl bych, že tohle jde ruku v ruce se sportovním úspěchem. Když se daří, má to snazší i marketing. Vybrat jenom jedenu sezónu si asi netroufám, protože mám v hlavě minimálně tři včetně té poslední krajské. Nebyl jsem na klubu, když se měnil název a všechny věci s tím spojené, takže za sebe bych asi volil ročníky 2014/2015, kdy jsme se vraceli do extraligy, pak sezónu 2016/2017, kdy jsme postoupili do semifinále extraligového play-off, a teď tu poslední, kdy mám pocit, že jsme odvedli spoustu práce, co se týká marketingu, a zafungovalo to i na ledě.

Máte už pomalu v hlavě, co nachystáte teď už pro druholigovou sezonu? Dá se z toho něco v předstihu prozradit?

Je krátce po sezóně, takže je ještě brzy. Nicméně osobně si myslím, že největší práce nás čeká, abychom všechny rozjeté projekty smysluplně posouvali dál a pečovali o něm tak, aby dál měli smysl. To ale neznamená, že nebudeme chtít přicházet s novinkami. Máme jeden takový dluh z končící sezóny, který bych byl rád, kdybychom ve druhé lize splatili. Na mysli mám zápasy pro chomutovskou nemocnici. Jejich tradice by podle mého měla pokračovat, což se doufám i stane.