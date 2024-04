V sobotu se chomutovští fanoušci těšili jak se svými hráči na domácím stadionu oslaví postup do Chance ligy. Havířov byl proti a víkendovou výhrou 5:3 dohnal finále druhé hokejové ligy k remíze 3:3 a k rozhodujícímu sedmému duelu ve Slezsku. Tam Severočeši před 4 653 diváky vyhráli 3:2 a slaví vytoužený postup do vyšší soutěže.

Chomutovské oslavy na ledě v Havířově. | Video: Piráti Chomutov

Piráti před odjezdem na Moravu slibovali: V Havířově zdechneme, abychom vyhráli. Povedlo se!

Domácí vstoupili sice do zápasu lépe a po šestnácti minutách první třetiny šli do vedení 1:0. V závěrečných vteřinách první dvacetiminutovky ovšem srovnal zkušený Pirát Viktor Hübl. Havířov si vzal vedení zpět ve třetí minutě druhé periody. Chomutov ale do konce druhé třetiny góly Eliáše a Jouzy otočil na 3:2. Tento stav hosté už udrželi až do závěrečného hvizdu. Chance ligo, vítej!

"Myslím, že jsme viděli výbornou sérii a to jak ze strany Havířova, tak nás. Obě mužstva by si zasloužila postup. Já jsem přesvědčený, že naše mužstvo mělo sílu od prvního do posledního zápasu. Klaním se před týmem, že se dokázal vyrovnat se ztrátou Franty Lukeše, i potom co odpadl Kosťa (Milan Kostourek), tak jsme třetí lajnu stavěli z náhradníků. Jim patří dík, že jsme to zvládli. Navíc musím pochválit všechny tři brankáře," hodnotil pro pirátskou televizi přímo z ledové plochy v Havířově spokojený trenér Martin Pešout.

AZ HAVÍŘOV – PIRÁTI CHOMUTOV 2:3 (1:1, 1:2, 0:0), stav finále: 3:4. Postupuje Chomutov

Branky a nahrávky: 16. Franek (Bednář, Mrva), 23. Tvrdý – 20. Hübl (Ulrych), 27. Eliáš (Mála), 36. Jouza (Mála). Rozhodčí: Horák, Ondráček – Vašíček, Bezděk. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4 563.

AZ Havířov: Šimonů – Valenta, Michálek, Ščurek, Ševčík, Vosátko, Havlík, Ficek – Klimša, Křivohlávek, Franek – Bednář, Karafiát, Kratochvil – Mrva, Ćmiel, Tvrdý – Spratek, Haas, Antoníček – Pavlík. Trenér: Raszka.

Piráti Chomutov: M. Petrásek – Kadeřávek, Březák, Havel, Eliáš, Ulrych, Záruba, Váchal – T. Svoboda, Hübl, Stehlík – J. Svoboda, Eret, M. Tůma – Jouza, Putz, Veselý – Mála, T. Koblížek, Chrpa – Zajíček. Trenér: Pešout.