Je hotovo! Jágr čtyřmi góly poslal Piráty pryč z extraligy

Pardubice, Č. Budějovice – To, co už bylo pár dní téměř jasné, je teď stoprocentně potvrzené. Piráti opouští hokejovou extraligu. Parta trenéra Vladimíra Růžičky sice jasně 3:0 vyhrála v Pardubicích, ale Kladno zase zametlo venku 4:2 s Budějovicemi. Tam všechny kladenské góly nastřílel nestárnoucí Jaromír Jágr a doslova přivedl své Rytíře do elitní soutěže.

Baráž o extraligu - 10. kolo: Pardubice - Chomutov 0:3 | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Oproti minulému utkání v Chomutově chyběli v pardubické sestavě útočníci z prvních dvou formací a čtyři obránci. Nehráli Tomáš Rolinek, Petr Sýkora či Marek Hovorka, příležitost dostali mladí hráči Dynama. Vůbec poprvé si za A tým zahrál odchovanec klubu Michal Hrádek, člen reprezentačního týmu do 17 let. "Moc jsem se těšil, protože tady hraji odmala, jsem tu již od kurzu. V prvním střídání se mi povedla dobrá věc, pak ze mě všechno spadlo. I Juraj Mikuš mi dával nějaké rady, bylo skvělé s ním hrát," uvedl Hrádek po premiéře. Piráti se dostali do vedení již v první třetině, když se prosadil v 11. minutě Petr Koblasa a krátce po něm i Adam Dlouhý. Největší šanci Pardubic měl Kloz, ale brankář Peters zakročil. Pardubičtí hokejisté mohli skórovat ve druhém dějství. V něm Peterse dvakrát zachránila branková konstrukce, důležitý zásah vytáhl proti Poulíčkovi. Na druhé straně vychytal chomutovské nájezdníky Milan Klouček, až ve třetí třetině ho ještě jednou překonal Jakub Chrpa. Martin Boček zařídil vítězství Chomutova nad Souší Přečíst článek › "Chomutov byl v tomto utkání kvalitou na jiné úrovni, než jsme měli my. Dali jsme šanci deseti jiným hráčům. Ve druhé třetině jsme mohli skórovat, tam jsme dvakrát trefili tyčku. Jinak měl Chomutov zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhrál," řekl Richard Král, asistent trenéra Pardubic. "Do utkání jsme vstoupili dobře, hráli jsme jednoduchý hokej. Podařilo se nám dát první branku a dá se říct, že jsme zápas až do konce odehráli kvalitně. Pardubice samozřejmě zareagovaly na vývoj tabulky, nehrály v plné sestavě a daly šanci dalším hráčům, což je v pořádku. Jsme rádi, že jsme vyhráli, i když víme, že to asi nic neřeší," uvedl chomutovský trenér Jan Šťastný. Pardubice – Chomutov 0:3 Fakta - branky a nahrávky: 11. Koblasa (Klhůfek, T. Svoboda), 15. Dlouhý (Štich, T. Svoboda), 43. Chrpa (Chlouba, Ouřada). Rozhodčí: Hradil, Jeřábek – Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 8176. Třetiny: 0:2, 0:0, 0:1. HC Dynamo Pardubice: Klouček – Zdráhal, Budík, Hrádek, Mikuš, Nedbal, Mert – Horký, Poulíček, Machala – Kloz, Marosz, Dušek – Matýs, Pochobradský, D. Voženílek – Machač, M. Kratochvil. Piráti Chomutov: Peters – Flemming, Kovář, Knot, Štich, Blaha, Trefný, Dietz – Stránský, Huml, Tomica – T. Svoboda, Klhůfek, Koblasa – Duda, Šťovíček, Dlouhý – Chlán, Chlouba, Chrpa. Excelentní představení chomutovských plavců. Kubová, Franta a Štemberk zářili Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Rais, Václav Veverka